多條渡輪航線削班　中環往長洲平日減9班　公眾假期減7班

第五波新冠疫情下，市面一遍死寂，市民減少外出，巴士、港鐵都削減服務。繼陸路交通調減服務，海上交通亦削班，新渡輪今日（24日）表示，疫情影響下乘客大減，而且因強制檢測及隔離的安排，逾三成人員的調配受影響，致使未能提供正常服務，由下周日（27日）起，周一至周六來往中環及長洲的渡輪，各自每日削9班；周日及公眾假期亦會減7班。

另外，新渡輪旗下的北角來往紅磡，以及北角來往九龍城的航線，除了周一至五的早上繁忙時段，其餘時間均會減至每小時一班。中環來往梅窩航線方面，周一至六各削5班船；星期日及公眾假期則各減6班。



新渡輪表示，因應疫情下在家工作人士驟增，學校又暫停面授，令乘客量大幅減少，而且員工需作強制檢測及隔離的規定，影響逾三成人員的調配，因此未能提供正常服務，由2月27日起臨時調整「中環—長洲」及「中環—梅窩」航線的服務。

在中環來往長洲航線方面，星期一至六（公眾假期除外）往長洲方向將日削9班船，包括6班高速船及3班普通船；往中環則減5班高速船及4班普通船。星期日及公眾假期則兩個方向都各減7班普通船。中環來往梅窩航線方面，周一至六各削5班船；星期日及公眾假期則各減6班。

另外，新渡輪旗下的北角來往紅磡，以及北角來往九龍城的航線，除了周一至五的早上繁忙時段，其餘時間均會減至每小時一班。新渡輪表示會檢視疫情、乘客需求及復課時間，以及於上述安排實施14天後，再作檢討及公布。

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除了新渡輪，其他船公司亦於本周先後宣布減班。天星小輪由2月23日至3月22日調整「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」專營渡輪服務。其中「中環—尖沙咀」航線，在日間至晚上時段，由原本6至8分鐘一班，減至10分鐘一班。「灣仔—尖沙咀」航線亦於部份原本8分鐘一班的時段，減至12分鐘一班。

另外，富裕小輪旗下兩條航線都會於2月23日起臨時調整班次，包括「北角－觀塘－啟德」及「中環－紅磡」。珀麗灣客運的「馬灣－中環」持牌渡輪服務，同樣於2月23日起，至3月20日臨時調整服務。