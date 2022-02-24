「傳染病公眾平台」推出一日　逾1.5萬人填表登記患病等入院/隔離

第五波確診數字持續上升，當局無法即時處理患者，昨日（23日）推出「傳染病公眾平台」，當市民若收到化驗所發出檢測陽性或初步陽性的電話短信時，短信會附帶連結一張相關電子表格的連結。食物及衞生局今日（24日）晚上表示，至今已有逾1.5萬人使用該平台呈報資料，換言之，單單一天便已有萬多名染疫病人通報自己仍滯留社區，等候入院或隔離。



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食物及衞生局晚上發稿指，陳肇始今日聯同衞生署和醫管局，與國家衞健委疾病預防控制局一級巡視員賀青華，連同在港的內地流行病學專家組、新冠肺炎醫療救治專家組，以及其他內地官員和專家，以視像方式展開抗疫專班工作交流會。

陳肇始表示，感謝內地專家為港府提供指導及建議，將會根據其意見，改善及提升流行病學調查的效能等。

局方指，政府已積極跟進內地專家的建議，例如衞生署昨日啓用由專家建議的網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」，讓收到化驗所通知檢測呈陽性或初步陽性結果的市民，透過電子表格形式，提供相關流行病學資料及同住家人成員資料等，使政府可以盡快安排患者入住隔離設施，並作接觸者追蹤之用。

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局方續指，「傳染病公眾平台」至今已有超過1.5萬人使用該平台呈報資料。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅昨日提到，由昨早9時起，市民收到陽性檢測結果短訊時，就會獲得相關電子表格。即換言，由昨早至今晚，已有至少1.5萬名患者，通報自己滯留社區等候入院或隔離。