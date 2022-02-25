港鐵今縮日間非繁忙時段班次　屯馬線8分鐘一班　部份巴士線削班

【港鐵/九巴/新巴/城巴】疫苗通行證昨日（24日）推出，惟第五波疫情嚴峻下政府繼續收緊社交距離措施，市面人流大減。港鐵今日起再縮班，屯馬綫及東涌線要等約8分鐘一班，星期六、日及公眾假期的班次亦有所調整。港鐵表示，農曆新年過後，平日晚上8時後，以及週末和公眾假期的乘客量，比十二月下跌約五成至六成。



東涌線平日非繁忙時間約8分鐘一班。（資料圖片）

港鐵表示，農曆新年過後，港鐵在平日日間至傍晚、包括繁忙及非繁忙時段的乘客量同時錄得顯著減少，較去年12月大幅下降四成；平日晚上8時後，以及周末和公眾假期的乘客量，更比12月下跌約五成至六成。港鐵在今日起，暫時調整部份鐵路綫非繁忙時段的列車服務，繁忙時段的列車服務則仍然維持不變。市民在非繁忙時段或要多等一至兩分鐘。

持有今年2月份全月通加強版的乘客，港鐵會送出50元車站商店電子購物現金券，會透過MTR Mobile派發，並於4月15日存入帳戶。

港鐵同時指出，近日不斷錄得員工因染疫或家居檢疫、隔離而未能上班的個案，會竭力維持服務，並在服務在逼不得已受影響的情況下公布。

（港鐵提供）

多間專營巴士再削減巴士班次

專營巴士於昨日起亦再有服務調整，部份路線於晚上8時後的班次再減，如過海路線往南區的107及170路線，在8點後調整為22至30分鐘一班。

新巴城巴有6條路線暫停服務，包括5X, 81P, 82M, 682D, 701S, N20。而2、12、14、707A、792M、797等路線，晚上8時後收車。