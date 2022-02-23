疫情｜港鐵多110職員染疫　至今累計逾400宗

港鐵公司周三（23日）共有110宗員工及承辦商人員感染新冠病毒，當中15宗是經核酸測試初步確診的個案，95宗是快速測試結果呈陽性的個案。110個個案當中逾90宗分別涉及站務、車務、巴士、輕鐵、保安、維修的員工及承辦商人員。



港鐵公司周三表示有過去24小時共錄得到110宗員工及承辦商人員初步確診感染新冠病毒的個案，當中15宗是經核酸測試初步確診的個案，95宗是快速測試結果呈陽性的個案。在這些個案中，逾九十宗分別涉及站務、車務、巴士、輕鐵、保安、維修的員工及承辦商人員。

港鐵提到，在第五波疫情下至今已錄得逾400宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，並未計及因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案。

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所有初步確診感染的人士現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排。公司為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。公司亦同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會加強相關車站、巴士及巴士站，輕鐵站及月台，以及車廠的清潔工作。

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港鐵服務現時維持正常，但隨著確診同事的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部份車站客務中心的服務等。