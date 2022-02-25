疫情｜消息：今日確實宗數達1萬創新高　兩圍封大廈初陽逾一成

新冠病毒第五波疫情失控，消息指今日（25日）新增達1萬宗確診案，呈報個案約2.2萬宗，均創單日新高，確診宗數累計直逼10萬宗。



觀塘安泰邨明泰樓因污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，昨日（24日）進行圍封檢測，當局今日（25日）公布，共有約2,080人接受了檢測，當中共發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案，初陽比率達11%；長沙灣麗翠苑麗柏閣昨下午也圍封檢測，當局今日公布，在1,957名受檢人士接受檢測，228人初步陽性檢測個案和10人檢測結果為不確定，初陽比率達12%。



豪宅將軍澳唐天晉II皇鑽天（第5A及5B座）昨晚因污水樣本檢測陽性，懷疑有隱性患者而被圍封檢測。



麗翠苑麗翠苑麗柏閣下午展開圍封檢測，當局2月25日公布，發現多達228宗初步陽性檢測個案，佔受檢人數1,957人中的12%，另有10宗檢測結果不確定個案。（資料圖片)。（資料圖片）

麗翠苑麗柏閣1957人受檢 12%初步陽性

長沙灣麗翠苑麗柏閣污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局昨日下午5時半展開圍封檢測，政府今日下午約4時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動。

當局公布，1,957名身處麗柏閣內的人士接受檢測，當中發現228宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，初陽比率達12%。政府亦在大廈內派員到訪約670戶，當中約50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

觀塘安泰邨明泰樓（右）2月24日下午展開圍封檢測，當局2月25日公布，發現多達216宗初步陽性檢測個案，佔受檢人數2,080人中的11%，另有18宗檢測結果不確定個案。（資料圖片)

安泰邨明泰樓2080人受檢 11%初步陽性

塘安泰邨明泰樓因污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，昨日下午5時起圍封檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。當局今日公布，強制檢測行動今日下午約1時30分完成，並正在行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測，政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

昨日共有約2,080人接受了檢測，當中共發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案，初陽比率達11%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明受限區域內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

當局昨派員到訪約730戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

觀塘安泰邨明泰樓排放的污水樣本對病毒檢查呈陽性被圍封強檢。（政府新聞處截圖）

天晉II皇鑽天17居民初陽 比率3%

將軍澳天晉II皇鑽天（第5A及5B座）昨晚7時起被圍封檢測，居民須留在其處所並接受強制檢測。政府表示，行動在今日上午約11時完成，並正進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測，而大廈內人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開。

政府指，行動中為約500名人士檢測，發現17宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，，比率為3%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。行動期間派員到訪約200戶，當中約20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

任何於2月11日至2月24日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，亦須於2月26日或之前接受強制檢測。