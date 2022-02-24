疫情｜有外傭因染疫遭趕離居所露宿　平機會：或構成違法殘疾歧視

第五波疫情嚴重，亦有不少外傭經檢測後發現對新冠病毒結果呈陽性，令部分僱主憂慮。平機會今日（24日）表示，關注近日有傳媒報道有外籍家庭傭工因對新冠病毒檢測結果呈陽性，被僱主解僱及趕離居所的個案，強調這些個案有機會構成《殘疾歧視條例》（第487章）下的違法殘疾歧視。



平機會今日（24日）表示，關注近日有傳媒報道有外籍家庭傭工因對新冠病毒檢測結果呈陽性，被僱主解僱及趕離居所的個案，強調這些個案有機會構成《殘疾歧視條例》（第487章）下的違法殘疾歧視。（資料圖片）

平機會表示，根據近日有傳媒報道，有外籍家庭傭工因對新冠病毒檢測結果呈陽性，被僱主解僱及趕離居所，被逼露宿街頭，無法得到應有的治療，亦有可能增加社區傳播的風險。平機會主席朱敏健表示，對報道中引述的個案深表關注，並指這些個案有機會構成《殘疾歧視條例》（第487章）下的違法殘疾歧視。他鼓勵外籍家庭傭工及公眾人士就《殘疾歧視條例》賦予在僱傭範疇免受歧視的保障，提出查詢及作出投訴。

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平機會強調，根據《殘疾歧視條例》，僱主基於員工患病而將其解僱，即屬違法，不論是確診個案或只是僱主錯誤假設員工染疫的個案，上述行為亦會違反《僱傭條例》。平機會呼籲僱主除了應遵守法例外，亦應以同理心體恤外籍家庭傭工的情況，朱敏健形容，現時疫情嚴峻，外籍家庭傭工與香港市民同樣面對逆境，「絕大多數家庭傭工一直以來盡力保障僱主及其家人的健康和安全，僱主豈能在他們染疫期間、最需要僱主支持的時刻，棄他們於不顧？」他強調僱主不單有責任保障患病員工的健康和安全，亦有義務防止疾病在社區傳播，不能因害怕染疫而逃避責任。