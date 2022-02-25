社署服務下周一起有特別安排　暫停日間照顧服務　直至另行通知

第五波疫情嚴峻，社會福利署發言人今日（25日）宣布，資助的福利服務及轄下服務本月28日採取特別安排，維持直至另行通知。所有資助幼兒中心、長者日間護理中心/單位和庇護工場等的日間照顧服務均會暫停止提供服務。



近日有安老及殘疾人士院舍爆疫。圖為深水埗「溫暖安老院」。（資料圖片）

社署發言人指，疫情嚴峻，福利服務單位人手嚴重緊張，為紓緩業界壓力，社署資助的福利服務及其轄下服務會於本月28日起採取特別安排，令受資助機構可透過調整服務，將釋出的人手調配至其轄下提供必要服務的單位，包括住宿照顧服務。

幼兒、長者、殘疾人士日間照顧服務暫停 宿照顧服務如常

其中，所有資助幼兒中心、長者日間護理中心／單位、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心、展能中心、殘疾人士地區支援中心、日間社區康復中心及附設於嚴重殘疾人士護理院的日間照顧服務均停止提供服務。

但各中心或服務單位會按情況，開放予有特別需要的服務使用者。另外，社署資助的安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊亦暫停服務。

而住宿照顧服務、短期食物援助服務及各類家居照顧服務等繼續運作。不過，除了住宿照顧服務和熱線服務如常運作外，其他服務均維持有限度服務。

（資料圖片／吳鍾坤攝）

各類中心維持有限度服務

至於長者地區中心、殘疾人士社交及康樂中心、家長／親屬資源中心、兒童及青年中心等，為避免人群聚集、增加感染風險，只維持有限度服務。相關的中心仍可以網上形式進行小組活動，但大型活動及偶到服務則暫停。

營辦學前康復服務，包括特殊幼兒中心在內的機構，亦會暫停提供在中心進行的訓練服務，並透過電話諮詢、網上學習資源、視像教學或其他措施，提供支援及協助家長為兒童進行家居訓練。

至於其他社署資助服務，營辦機構可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務。社署指，上述安排會維持至另行通告，營辦機構應通知服務使用者有關最新安排。

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轄下服務維持提供緊急及必須公共服務

社署表示，轄下向市民提供直接服務的單位會繼續提供緊急及必須的公共服務，熱線服務亦會維持正常運作。其他服務如綜合家庭服務中心、社會保障服務單位等，會繼續開放及提供有限度服務。服務使用者可致電社署熱線2343 2255了解各項服務的詳情。