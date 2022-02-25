涉發放抹黑防疫政策言論　茶店兩女負責人被控　一人發燒未上庭

國安處昨日在旺角台式飲品店「初凝 · 芝茶」拘捕兩名女負責人，她們涉在網上發布反政府及抹黑防疫政策言論，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為，案件今日（25日）在西九龍裁判法院提堂，首被告發燒未能出席聆訊，其律師在她缺席下申請保釋，但申請被拒，其案押後至3月3日待她出院再提訊。次被告的保釋亦被拒絕，案件押後至4月21日再訊，以便警方作進一步調查，包括檢驗被告的手機、店舖閉路電視以調查有沒有其他人士涉案。



兩名女被告：侯穎欣（24歲）及林宛宜（21歲），被控於2020年10月1日至2022年2月17日在香港作出具煽惑意圖的作為，即在Facebook及Instagram發布陳述及海報，具意圖：

(a) 引起憎恨或藐視中央或香港政府或激起對其離叛

(b) 引起香港居民間的不滿或離叛

(c) 慫使他人不守法或不服從合法命令

據悉，有人涉在社交平台發佈呼籲市民拒絕接種疫苗，鼓吹拒用「安心出行」上載或出示疫苗接種紀錄，及不接受檢測等訊息。

案件編號：WKCC699/2022