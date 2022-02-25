財政預算案｜中成藥、快測包已抵港　邱騰華：中央給香港人心意

商務及經濟發展局局長邱騰華今日(25日)出席《財政預算案》簡報會時表示，近日中央向港捐贈的物資，包括中成藥，部份已經於較早時間抵達本港。其中中成藥主要會交由衞生署及醫院管理局用於治療患者，並且是當局建議採購的，邱騰華表示，相關藥物有一定的治療功效，需由本港註冊中醫處方，並非普通成藥，故要審慎使用。



他又提到，若有關中成藥有剩餘或供應增加，當局樂見進一步與更多市民分享，形容「中央給香港的心意」。另外，當局亦收到一批快速測試，將會分批給圍封強檢市民所用，另外一部份亦會給予前線員工，包括清潔工、安老院及殘疾院舍等職員等使用，比較合適。

邱騰華説，商經局過去兩周已就不同政策局及政府部門查詢，於短期內是否需要大量醫療物資，或能否在香港採購等組合，之後向中央提出的採購清單，包括防護物資、水罩、快速測試劑及簡單中成藥。

邱騰華又提到，旅遊業現時處於「生死關頭」，明白到現時疫情非常嚴峻，旅遊業重開未見曙光，因此當局撥出6億元設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」為他們在重開旅遊之前做好準備，並且推出多項旅遊計劃，在疫情穩定許可下再度推出，強調政府並沒有「放低」業界。