疫苗｜接種1周年　608萬市民已打針　一個組別近乎全部已接種

新冠病毒疫情至今已持續逾兩年，周五（25日）是疫苗接種推行一周年(365日）。現時594萬名12歲或以上市民已接種首劑疫苗，比率達88.2%，已打第二劑則為76.7%；另有14萬名兒童已打至少一劑，比率為27.1%。即總數有608萬市民已打疫苗。



最高接種比率為介乎40至49歲群組，僅餘2萬人未打第一劑；除了剛開打的兒童組別外，最低接種率仍是長者，80歲或以上仍有超過一半未打任何一針。



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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市民為何要打疫苗？

中山紀念公園體育館是其中一個接種復必泰疫苗中心。周五下午如常有市民到來接種疫苗，當中不少人是接種第三劑疫苗，大部分半小時內離開。曾先生和太太一同前來接種第二劑疫苗，他坦言接種疫苗的主要原因，是為了「在香港過日常生活」，其後才考慮健康問題，「我留喺香港，就焗住要打針，如果唔係飯又食唔到，街都唔出得。」因此，在政府宣布疫苗通行證之後，才正式接種第一劑疫苗。

另外，有接種第三劑疫苗的市民表示，主要是因為工作需要而接種疫苗，「唔打針真係返唔到工。」

亦有市民表示接種疫苗是為保障健康，為了保護自己及家人，的確有需要接種，陳伯在疫苗中心陪同家人接種疫苗，他於早前已經接種第三劑復必泰疫苗，「專家嘅說話係有用嘅，點解唔試吓相信呢，人人都應該要打針！」

本港現時接種新冠疫苗的情況：

1） 88.2% ▲已接種首針的人口（不包3-11歲）

疫苗接種總劑次達12,886,098劑，當中12歲或以上有594萬人已打疫苗，比率為88.2%，距離政府目標九成尚欠1.8%，即約12萬人。

而已接種第二劑的人數為516萬人，比率升至76.7%，料陸續會升高至與打第一劑比率相若。

已打第三劑人數則增至163萬人，比率為24%。

2） 40-49歲 ▲接種人口最多的年齡層

現時接種人口最多的年齡層為40至49歲，在這個年齡層中，有逾98.29%（112萬人）已接種疫苗，僅餘約2萬人未打。

其次為50至59歲，有94.15%已打疫苗（110.5萬人），有6.87萬人未打；

30至39歲92.06%（104萬人）已打疫苗，有8.57萬人未打；

12至19歲青少年也有91.53%（41萬人）已打疫苗，不足3萬人未打；

20至29歲青年有89.71%（72.5萬）已打疫苗，尚有約8萬人未打。

長者的接種率仍然落後：

60至69歲只有86.2%（92.4萬人）已打疫苗，多達14.8萬人未打；

70至79歲的接種率為75.54%（42萬人），13.7萬人未打疫苗；

80歲或以上的接種率為46.88％（18.8萬人），仍有多至21.3萬人。

3） 27.1% ▲3-11歲已種第一針

由於本月才下調兒童的接種年齡至3歲，因此3至11歲兒童打第一針的接種率仍偏低，不過隨着有疫疫兒童確診，有幼童甚至不治，接種人數急升。

最新接種率升27.1%，52.7萬兒童中，只有14萬人已打至少一劑，是各大年齡層中接種率最低的組別，絕大部分未打疫苗。

▼2月15日 3至4歲小童首日打科興疫苗▼



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4） 81,970 ▲ 7日移動平均值

現時每日接種量雖比之前每日平均7萬劑的接種量爲高（所有劑次)，卻未達理想水平。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前建議將每日接種量提升至30萬，否則病毒難以在社區迅速壓下來。

根據港大公共衛生學院計算，上周三（16日）的病毒即時繁殖率為3.3，惟疫苗接種劑量的繁殖率卻少於1，零劑接種人士達100萬以上，因此須緊急把疫苗接種劑數的繁殖率在短期內升到3以上。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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梁子超倡動員全港私家醫生都為市民打疫苗

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時唯一可推高疫苗接種量的方式是私家醫生動員幫市民打針。如能提高私家醫生現時的動員人數，將全港幾千名私家醫生一起幫市民打針，就可將接種率急劇提高。他又指，政府亦需配合私家醫生的動員措施，增加私家診所的疫苗供應，進一步放寬限額，那麽若3,000多名私家醫生為市民接種疫苗，而每人每日大概可以打到50至100個，預計能把每日接種量提高至20至30萬。

至於現時Omicron疫情下的高危人口，他指出，現時由於學生停課，外展隊不能到學校為他們接種疫苗，因此除了增設疫苗接種中心，動員私家醫生幫忙接種也是必要的。他又指，院舍爆疫，沒有人手幫長者打針，因此需要控制院舍的爆發情況，外展隊才能為長者打針，並提升接種率。

▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼

