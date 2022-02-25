消委會12款空氣清新機評測 有效阻隔新冠病毒｜第五波疫情肆虐，每日確診人數持續在高水平，單是做好個人衛生已不足夠。市面上有不少家電品牌，都推出能過濾或殺滅新冠病毒的空氣清新（淨化）機，想更安心保護自己和家人的話，這類產品或適合在疫情期間添置。



消委會 空氣清新機評測

消委會早前曾在市面上找來 12 款空氣清新機／空氣淨化機，進行過濾效能測試，同時針對1安全程度、空氣淨化速度、能源效率、寧靜程度及使用方便程度等，進行評測，當中詳細列出機款的效能評分，以及功能介紹，打算入手空清機值得參考測試結果。

👉iPhone竟是全球最多人投訴手機｜最不滿相機／遊戲機／平板 Top10

👇👇消委會12款空氣清新機過濾淨化效能評測👇👇

+ 47

可抵禦新冠病毒空清機推介

現在入手空清機，除一般空氣淨化速度﹑除甲醛等性能外，重點要看的是有沒有特別針對新冠病毒設計過濾系統，以下將介紹三款可抵禦新冠病毒的空清機推介，其中一款更直言級醫療級別過濾。

panasonic nanoe x空氣淨化抽濕機（圖片來源：panasonic）

【1.Panasonic nanoe X 空氣淨化抽濕機】

配有升級版nanoeX納米離子除菌淨化技術，能主動抑制病毒及細菌高達99.99%，包括新型冠狀病毒。就算不想同時抽濕的話，空氣淨化功能可以獨立使用，透過HEPA多功能過濾網，抑制17種致敏原，改善家中空氣質素。

價錢：F-YAU25H (25公升) HK$6,280／（21公升) HK$5,880

👉財政預算案2022｜加碼派＄10000消費券、用呢個App又要分多期收？

【2.Giabo空氣淨化機(PAC-2302C)】

GERMAGIC 專利殺菌塗層技術有效殺滅麻疹、H1N1及新型冠狀病毒等多種細菌病毒。內置紫外光殺菌燈，有效以254nm波長紫外線達至雙重殺菌，避免更換濾網時再次於空氣傳播，造成二次感染的風險。

價錢：$3,488

Airgle醫療級空氣清新機（AG300）（圖片來源：Airgle）

【3.Airgle醫療級空氣清新機（AG300）】

配備H14醫療級cHEPA＋特級活性碳二合一濾網，過濾小至0.003微米粒子效能達99.999%，再加上Titanium Pro光觸媒+UVC殺菌淨化技術，有效消滅99.998%新冠病毒，機上的智能面板更有效讓用家了解PM2.5懸浮微粒濃度和濾網壽命。

價錢：$6,880

👉新冠肺炎｜快速檢測陽性要點做？實測全新網上申報、5分鐘即填妥

👇👇3款可抵禦新冠病毒推介👇👇

👇👇空氣清新機6大淨化技術原理拆解👇👇

+ 6

👇👇台灣專家拆解使用空氣清新機常犯錯誤！擺放位置大有學問👇👇

+ 2

同場加映：疫苗通行證掃針卡教學｜安心出行入商場食肆 做漏一步又罰＄5000



疫苗通行證 安心出行24號全面實施｜進入食肆需要作二步掃code，先如常掃食店安心出行code，再讓食店的器材掃描你手機安心出行app內的「電子針卡」，以確認你已最少打了一針（或擁有醫生開出的括免證明書）。另外，即日起進入商場、百貨公司、超級市場也需要掃描二維碼(QR Code)，即睇實際操作步驟教學。

一步一步教你點掃．疫苗通行證掃針卡教學即睇：疫苗通行證掃針卡教學｜安心出行入商場食肆 做漏一步又罰＄5000