預算案｜薛永恆連日快測陰性視像現身簡報　留100億發展生命科技

新一年的財政預算案本周三（23日）發表，預算案中政府繼續在創科方面投放大量資源。創新及科技局局長薛永恒，今日（25日）以視像方式出席簡報會，是今年首個局長以這種方式解說財政預算案。他提到自己連日來的快速測試中，全部為陰性結果。



他提到，財政預算案提出預留100億元，推動生命健康科技發展，他指出科研發展一日千里，現階段不會限制這筆款額只專注在某一領域，會與業界及專家探討投資在哪些項目。



薛永恒表示，創科局將留100億元推動生命健康科技發展。局長指出，科研發展一日千里，現階段不會限制這筆款額只專注在某一領域，會與業界及專家探討投資在哪些項目。政府亦會進一步成立一個50億元的「策略性創科基金」，希望找到一些對香港發展有幫助、有協同效應，具有潛力的科研機構，透過基金落戶香港，擴展服務。

他又表示：「大學科技初創企業資助計劃」將給每所大學的資助額倍增至1600萬元，因為大學在科研中非常好的成效，港府需要協助他們將產品「落地」，因此希望以配對方式，當他們的製成品吸引私人企業投資後，會一對一配對資金有助他們發展。

另外，創科局副局長鍾偉强及兩名司機確診。曾與鍾偉强一同開會的薛永恒，因此今日沒有現身簡報會，以視象形式出席記者會，他表示，創科局內有幾位職員確診新冠肺炎，自己連日來的快速測試中，全部為陰性結果，但為安全起見，現時仍然在家工作。