首名問責官員染疫　創科局副局鍾偉强初確　上周五曾返政總辦公

創新及科技局局長薛永恒及副局長鍾偉强的2名司機，早前接受病毒檢測呈初步陽性後，創科局辦公室人員昨日（22日）接受拭子採樣檢測，副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性，他在政府總部西翼20樓上班，最後上班日期為上周五（18日）。



政府發言人表示，鍾偉强工作時都有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，相關辦公室已徹底清潔和消毒，並會安排相關職員接受檢測。至於局長薛永恒，快速測試及核酸檢測結果均為陰性，經諮詢衞生署意見後，為審慎起見，將留家工作七天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至本周六（26日）。

創科局表示，將繼續嚴格執行各項防疫措施，並提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺，如有身體不適，必須馬上求醫。