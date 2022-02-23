財政預算案｜林鄭「特別認同」對人才培訓、創科和北部都會區承擔

財政司司長陳茂波今日（23日）宣讀《財政預算案》，行政長官林鄭月娥發表聲明，指這是一份及時、恰當的《財政預算案》，值得社會支持。



林鄭：一份及時、恰當的《財政預算案》

林鄭月娥表示，第五波新冠疫情急速惡化，香港面對前所未有的挑戰，受影響行業承受極大壓力，而不少基層人士亦大受打擊。《財政預算案》提出全力抗撃戰勝疫情、為市民和中小企紓困、為下行的經濟提供支撐，推動疫後的經濟恢復，以及投資未來，部署經濟中長期的發展，是一份及時、恰當的《財政預算案》，值得社會支持。

她表示，財政司司長提出一系列措施為企業和市民，特別是中小企業和基層人士，帶來及時支援，尤其是即將推出的第二輪電子消費券計劃，相信會受市民歡迎，並令零售、餐飲及其他消費行業受惠。

對於《財政預算案》多項措施，林鄭表示特別認同對人才培訓、創新科技發展和「北部都會區」的持續承擔，認為將有利於香港抓緊機遇，再創高峰。

李家超料電子消費券為市場帶來更大刺激作用

政務司司長李家超則表示，《財政預算案》為多方面防疫抗疫措施預留必要的財政資源，確保香港市民的生命安全和身體健康，包括繼續推展疫苗接種計劃、加大檢測力度、購買快速抗原檢測包、為醫院管理局增撥資源、向「防疫抗疫基金」注資120億元，以興建防疫抗疫設施等。至於向合資格市民派1萬元電子消費券，他相信會為本地消費市場帶來更大的刺激作用。

李家超表示，香港社會需要堅定信心，團結一致抗疫，企業保留實力，市民同心同向，盡快令疫情受控，難關肯定會過去，經濟肯定會復蘇。

行會非官守成員：回應社會訴求 減輕市民壓力

行政會議非官守議員支持《財政預算案》提出的各項建議。召集人陳智思表示，樂見財政司司長建議推出新一輪消費券計劃和一系列寬免措施，並設立住宅租金開支扣除，回應社會訴求，減輕巿民在疫情影響下的經濟壓力。

行會非官守議員認為預算案秉承本屆政府恪守審慎理財、量入為出、『應使則使』的公共理財原則，根據本港當前狀況及民生需要投放適當資源，也為日後經濟發展作出部署，並開拓新的增長點以提升收入，在本港面對人口高齡化下，確保公共財政持續穩健。