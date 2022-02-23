財政預算案｜團體促撥款活化空置街市成市集　發展可持續社區經濟

財政司司長陳茂波今日（23日）發表任內最後一份財政預算案，針對抗疫及紓解民困推出一系列相應措施。監察公營街市發展聯盟表示，預算案忽略長遠的日常民生需要，促請政府參考天水圍及東涌模式，在永久街市落成前，投放資源興建臨時街市作前期輔助，舒緩社區購買新鮮食材的壓力。聯盟亦建議政府善用空置街市用地，撥款活化空間，打造成pop-up市集吸引年輕檔主及基層人士創業，向年輕人提供發揮所長的機會及減少浪費。



監察公營街市發展聯盟建議政府善用空置街市用地，撥款活化空間，打造成pop-up市集吸引年輕檔主及基層人士創業，向年輕人提供發揮所長的機會及減少浪費。（資料圖片/呂凝敏攝）

監察公營街市發展聯盟表示，政府致力發展《北部都會區發展策略》及「明日大嶼」計劃，預料為本港提供大量房屋供應，但在發展新市鎮同時，基本民生配套卻依賴私人市場，建議政府應做好全面的社區配套。聯盟建議當局修訂《香港規劃標準與準則》，重新加入以人口為參考基礎的公眾街市規劃準則，更準確反映社區對街市的需求，並盡快落實東涌、古洞北及將軍澳等地區的興建公營街市時間表，亦為未有街市計劃的新市鎮如馬鞍山提供臨時街市，以及研究興建永久街市。參考天水圍及東涌的例子，在永久街市落成前，先興建臨時街市作前期輔助方案，每個臨市街市造價約4,000萬元，舒緩當區購買新鮮食材的壓力。

2020年12月啟用、位於天秀路公園旁邊空地的天幕街市，是作為永久公營街市落成前過渡措施的臨時街市。（資料圖片／呂諾君攝）

聯盟又指出，預算案中提及年輕人發揮所長的機會不足，建議政府撥款活化空置街市空間，利用空置街市的原有地理位置及硬件優勢，與非牟利機構合作推行街市活化，將空置街市改造成pop-up市集，提供低門檻的基層創業平台及培訓，供有意創業的年輕檔主及基層人士，可發展可持續社區經濟。善用街市閒置空間，亦可發展社區客廳等居民聚腳點，變成有利居民生活及社區發展的公共空間，減少資源浪費。

監察公營街市發展聯盟建議政府善用空置街市用地，撥款活化空間，打造成pop-up市集吸引年輕檔主及基層人士創業，向年輕人提供發揮所長的機會及減少浪費。（資料圖片/呂凝敏攝）

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