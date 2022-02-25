疫苗｜港大研究：少年打兩針復必泰或三針科興　可抵抗Omicron

第五波新冠肺炎確診人數持續上升，並出現兒童死亡個案。港大兒童及青少年科學系劉宇隆團隊之前展開兒童及青少年新冠病毒疫苗研究，初步結果顯⽰，青少年接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗後，均能產⽣應付Omicron中和抗體，其中接種復必泰的青少年，在第二劑後六個⽉仍有Omicron中和抗體。劉宇隆促請，家⻑應帶未接種疫苗的⼩朋友盡快接種。



▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



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身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆，早前與港大團隊，展開兒童及青少年新冠病毒疫苗研究，為約250名11⾄17歲的健康青少年接種復必泰或科興疫苗。初步結果顯示，青少年接種兩劑復必泰疫苗，或三劑科興疫苗後，均能產⽣應付Omicron中和抗體，其中接種復必泰的青少年在第二劑後六個⽉，仍有Omicron中和抗體。

研究指出，相比早前港⼤和中⼤醫學院聯合研究中，18歲以上成年⼈的抗體結果，是次研究發現，11⾄17歲青少年的Omicron中和抗體，遠⾼於接種同⼀疫苗和劑數的成年⼈。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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近日接連出現兒童感染新冠肺炎後的死亡個案，另外亦有若干嚴重個案，有關個案未接種疫苗，需要在深切治療部留醫。劉宇隆表⽰，是次研究以免疫橋接的設計，顯示11⾄17歲的健康青少年在接種復必泰或科興疫苗後，可有效抵抗Omicron，促請家⻑帶未接種疫苗的⼩朋友盡快接種。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉宇隆又稱，早前港⼤和中⼤醫學院聯合研究指出，兩針復必泰在成年⼈不能引起Omicron中和抗體，但依據英國衛⽣當局現實臨床結果發現，兩針復必泰在成年⼈在接種後⼀個⽉，能減少六成有症狀感染，維持2至3個⽉之後下跌。他表示，由此可推斷，接種兩針復必泰的青少年，因為有比成⼈更⾼、更持久的抗體，對Omicron有症狀感染或能維持多於6個⽉的保護。

劉宇隆表示，政府應該考慮容許接種科興疫苗的青少年，在第⼆針後的兩至三個⽉，接種第三針科興疫苗。他又指，已接種疫苗的健康青少年，如不幸感染Omicron，也不必過份擔⼼，因為各國經驗顯示，疫苗可⼤⼤減低Omicron重症和死亡機會。