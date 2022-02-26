方艙醫院｜新世界借出粉嶺地皮已完成平整　道路及水電煤配套齊備

新冠病毒第五波Omicron疫情嚴峻，醫院病床杯水車薪，數以萬計確診者居家隔離，當選急選八個地點興建社區隔離及治療設施（方艙醫院），有三個選址土地由地產商借出。



其中新世界發展借出粉嶺北新發展區內馬適路旁一幅約3.5公頃土地，本周三（23日）已開始動工，新世界指已完成平整工程，基建配套齊備，包括有道路連接，以及水電煤供應，可爭取在最短時間內可完工。



八個社區隔離及治療設施址

．竹篙灣

．啟德前跑道區

．元朗潭尾（由新鴻基地產借出私人土地）

．前新田購物城（由新鴻基地產及恒基地產借出私人土地）

．洪水橋近雞伯嶺路

．青衣市地段200號

．粉嶺馬適路旁，位處粉嶺北新發展區（由新世界發展借出私人土地）

．港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地，屯門赤鱲角隧道公路以北

▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼



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新世界：爭取短時間內開展建築工程

新世界表示，早於第五波疫情在今年2月中旬越趨嚴峻，已有想法無償借地予政府興建方艙醫院。本周中獲政府通知借用該地皮後，集團已立即派員並以大型機器清理現場，爭取時間讓政府相關部門及專家開展建築工程，加快進度。昨日（25日）所見，工程車輛連日來已在馬適路土地上進行工程。

新世界稱，集團即時向有關部門及專家提供之前的地皮圖則、地皮界線、排水系統圖則等，讓承建商立即動工，興建方艙醫院，加快興建速度。發言人表示，正檢視集團旗下其他地皮的狀況，若疫情持續嚴峻，醫療系統及床位不勝負荷，將全力支持政府興建更多方艙醫院或隔離設施。

▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼

