方艙醫院｜新世界借出粉嶺地皮已完成平整　道路及水電煤配套齊備

新冠病毒第五波Omicron疫情嚴峻，醫院病床杯水車薪，數以萬計確診者居家隔離，當選急選八個地點興建社區隔離及治療設施（方艙醫院），有三個選址土地由地產商借出。
其中新世界發展借出粉嶺北新發展區內馬適路旁一幅約3.5公頃土地，本周三（23日）已開始動工，新世界指已完成平整工程，基建配套齊備，包括有道路連接，以及水電煤供應，可爭取在最短時間內可完工。
八個社區隔離及治療設施址
．竹篙灣
．啟德前跑道區
．元朗潭尾（由新鴻基地產借出私人土地）
．前新田購物城（由新鴻基地產及恒基地產借出私人土地）
．洪水橋近雞伯嶺路
．青衣市地段200號
．粉嶺馬適路旁，位處粉嶺北新發展區（由新世界發展借出私人土地）
．港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地，屯門赤鱲角隧道公路以北
▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼
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新世界：爭取短時間內開展建築工程
新世界表示，早於第五波疫情在今年2月中旬越趨嚴峻，已有想法無償借地予政府興建方艙醫院。本周中獲政府通知借用該地皮後，集團已立即派員並以大型機器清理現場，爭取時間讓政府相關部門及專家開展建築工程，加快進度。昨日（25日）所見，工程車輛連日來已在馬適路土地上進行工程。
新世界稱，集團即時向有關部門及專家提供之前的地皮圖則、地皮界線、排水系統圖則等，讓承建商立即動工，興建方艙醫院，加快興建速度。發言人表示，正檢視集團旗下其他地皮的狀況，若疫情持續嚴峻，醫療系統及床位不勝負荷，將全力支持政府興建更多方艙醫院或隔離設施。
▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼
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青衣方艙醫院工程爆工潮 工人斥拖薪及人工「縮水」新世界借出3.5公頃粉嶺地建方艙醫院 平整工程已完成01消息｜內地醫護來港接管營運中央援建方艙醫院 豁免註冊助診治夏寶龍深圳主持援港抗疫第五次協調會 促加快方艙及應急醫院建設疫情｜恒隆捐600萬元支持政府建方艙醫院恒地夥新地借出前新田購物城土地 予政府建方艙醫院 佔地40萬呎逾3萬病人未入院 隔離單位增至5萬 河套地區等5處建方艙醫院中央援港增建方艙醫院動工 遍青衣、洪水橋等4處 料供1.7萬單位