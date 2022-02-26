疫情｜郵務員初確診　長沙灣、愉景灣及黃大仙郵政局關閉至3月1日

香港疫情仍然嚴峻，香港郵政今日（26日）表示，由於有郵務人員初步確診，長沙灣郵政局、愉景灣郵政局及黃大仙郵政局，今日起至3月1日關閉。



香港郵政今日（26日）表示，由於有郵務人員初步確診，長沙灣郵政局、愉景灣郵政局及黃大仙郵政局，今日起至3月1日關閉。(資料圖片)

香港郵政表示，相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。獲悉事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

在受影響郵局關閉期間，市民可到區內其他就近郵政局使用郵政服務。郵政局地址可瀏覽香港郵政網頁連結。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

香港郵政會繼續在各郵政設施採取各項減低社交接觸及預防感染措施，保障員工及市民的健康，並會繼續與衞生署衞生防護中心保持緊密溝通。香港郵政亦已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如身體不適，必須馬上求醫。