政府14日推出第六輪防疫抗疫基金，申請注資270億元撥款推出臨時失業津貼，向月薪低於3萬元，失業不少於一個月的人士，一次性派一萬元津貼。事實上疫情下很多公司結業，打工仔搵工困難，政府亦釋出不少低門檻高薪職位，其中郵政局近日招聘郵差，中四學歷已可應徵，薪酬更可達2.8萬！



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這次公務員職位空缺來自郵政署，以起薪點$16,565聘請郵差。職位要求申請者有中四畢業或有同等學歷，無需工作經驗，不過需要有能力拉動或背負郵袋，並在分揀郵件時手眼協調。

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面試應該如何準備？怎樣才可以擺脫面試恐懼症？職場達人教大家6招擺脫面試恐懼症！連登討論區有網民發帖，指自己每次面試都總是很緊張，會腦袋一片空白，甚至覺得自己有「面試恐懼症」！摩卡少女就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教大家如何在面試之前做足準備！

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同場加映：打工仔呻老闆神邏輯拒WFH 反要求OT：避開下班人潮減染疫機會

香港疫情嚴峻，政府今日（10日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員可以繼續留家工作（WFH）。政府亦再次呼籲僱主。盡量讓員工WFH，以減少社區人流和社交接觸。詳情請到原文閱讀👈 👈 👈