稅務局、食環署、社署、香港郵政、申訴署員工中招　多項服務暫停

本港疫情失控，教育局今（13日）公布，得悉兩名員工初步確診，工作地點為灣仔胡忠大廈14樓及15樓教育局辦公室，公眾人士如需遞交「幼稚園入學註冊證」申請，可透過網上系統或以郵寄方式遞交。

稅務局亦公布，一名在稅務大樓4樓工作的評稅主任初步確診，患者工作的商業登記署，包括服務櫃位，由明日起會暫時關閉，亦不會派發「即日籌」，重開安排稍後公布。

食環署今亦公布，一名於金鐘道政府合署上班的助理文書主任初步確診，食環署位於金鐘道政府合署42樓的收支處，將於明日暫時關閉。市民按公開資料守則，向食環署環境衞生部索取資料的服務，亦會受影響。

社會福利署亦公布，因有職員懷疑確診，長沙灣社區中心地下及1樓的荔枝角社會保障辦事處、元朗政府合署暨大橋街市6樓的東元朗社會保障辦事處，將暫時關閉，直至另行通知。

香港郵政公布，一名於旺角郵政局工作郵務員，經快速測試結果初步呈陽性，於2月14日至15日關閉旺角郵政局、智郵站及郵政信箱大堂。



▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



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教育局︰胡忠大廈14、15樓教育局辦公室暫時關閉 幼稚園入學註冊證改網上或郵寄遞交

教育局公布，兩名員工初步確診，分別於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓及15樓工作，日常工作無須接觸公眾人士。二人最近一次返回辦公室工作，分別為2月9日及11日，工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

教育局指，正與衞生防護中心跟進有關個案，並等待中心進一步指示。教育局會按衞生防護中心的指引，為相關工作地點及附近位置全面清潔消毒，並建議曾與該兩名患者接觸，以及於附近工作的員工接受病毒測試。

教育局亦指，因應胡忠大廈14樓及15樓的教育局辦公室須暫時關閉，以進行清潔消毒。因此公眾人士如需遞交「幼稚園入學註冊證」申請，可透過網上系統或以郵寄方式遞交。至於一般查詢，公眾人士可致電教育局熱線2891 0088或電郵查詢。

一名在稅務大樓樓4樓工作的評稅主任初步確診（資料圖片／高仲明攝）

稅務局︰稅務大樓四樓商業登記署暫時關閉

稅務局今日公布，一名在稅務大樓4樓工作的評稅主任初步確診，患者於2月11日感到不適，翌日接受病毒檢測，今日初步證實對病毒呈陽性反應。患者負責電腦工作，不須與公眾人士接觸，工作時亦有佩戴口罩及遵守防疫措施，最後於辦公室上班日期為2月11日。

稅務局指，已安排徹底清潔和消毒稅務大樓4樓，同層的所有職員亦接受病毒檢測，於等候檢測結果期間在家工作。稅務局會與衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出合適的跟進。

稅務局亦指，稅務大樓4的商業登記署，包括服務櫃位，由明日起會暫時關閉，重開安排稍後公布。商業登記署在暫停服務期間不會派發「即日籌」。已透過網上預約系統預約2月14日或之後的櫃位服務的人士，須留意稅務局稍後的公布。

市民如對臨時安排有任何查詢，可於上午9時至下午12時半、下午1時半至4時致電查詢熱線187 8088。

食環署一名助理文書主任初步確診，於金鐘道政府合署上班。（資料圖片）

食環署︰金鐘道政府合署42樓收支處暫時關閉 料本周二重啟有限度服務

食環署今日亦公布，一名助理文書主任初步確診。患者於金鐘道政府合署上班，負責文書工作，無需接觸公眾，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最後上班日期為2月11日。

食環署指，會按衞生防護中心指引，為相關地方全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於金鐘道政府合署42樓的收支處，將於明日暫時關閉，市民按公開資料守則，向食環署環境衞生部索取資料的服務，亦會受影響。食環署預計在清潔消毒工作完成後，會在本周二（15日）恢復提供有限度服務。

長沙灣社區中心地下及1樓的荔枝角社會保障辦事處、元朗政府合署暨大橋街市6樓的東元朗社會保障辦事處暫時關閉。（資料圖片）

社署︰長沙灣社區中心辦事處、東元朗社會保障辦事處暫時關閉

社會福利署今日公布，因位於長沙灣社區中心地下及1樓的荔枝角社會保障辦事處、元朗政府合署暨大橋街市6樓的東元朗社會保障辦事處，有職員懷疑確診，故兩個辦事處會暫時關閉，直至另行通知。

社署指，兩個辦事處已安排為清潔消毒工作，所有職員亦接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。市民如有查詢，可於辦公時間致電荔枝角社會保障辦事處（電話：2720 8613）、東元朗社會保障辦事處（電話：2477 2351）或西元朗社會保障辦事處（電話：2443 2500）。

一名於旺角郵政局工作的職員初步確診。（資料圖片）

香港郵政︰旺角郵政局明起關閉兩日

香港郵政公布，一名郵務員經快速測試結果初步呈陽性。該名女患者於旺角郵政局工作，最後上班日期為2月12日。她在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日獲悉事件後，已即時安排所有與患者一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件徹底清潔消毒。

香港郵政將於2月14日至15日關閉旺角郵政局、智郵站及郵政信箱大堂，市民可到就近的大角咀郵政局（大角咀晏架街67號地下） 或廣華街郵政局（廣華街3至13號廣輝大廈地下11至14號）使用郵政服務。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼



申訴專員公署表示，該署一名調查員病毒測試結果初步呈陽性。該名職員於信德中心招商局大廈三十樓的辦事處工作，最近一次上班日期為二月八日。他近期於工作期間沒有與市民接觸，公署表示會盡快安排在相關辦事處範圍進行徹底清潔消毒，亦會與衞生署轄下衞生防護中心保持緊密聯絡，採取適切跟進行動，包括安排有關職員進行病毒測試。

申訢公署接待處會暫停服務，市民仍可繼續透過電郵、網上表格，公署熱線及留言服務向公署提出投訴或查詢。