上水屠房爆疫關閉　豬肉檔今無肉賣停業　市民：好似打仗咁冇嘢賣

由於疫情爆發，上水屠房及荃灣屠房因爆發疫情暫停運作，市面大部份新鮮肉類暫停供應。屯門新墟街市門外平日最旺的一豬肉店今（26日）沒有營業，門外掛住「上水屠房明天無豬供應，最後今日」告示。門外的位置則讓旁邊另一檔口轉賣雞蛋，有大批市民排隊等候。有市民形容「好似打仗咁，個個喺度搶嘢冇嘢賣。」



位於屯門新墟街市中間位置的一戶外豬肉店，今因應屠房爆疫而開始暫停營業，門口掛住數個發泡膠牌告示，寫著「日日蝕本2萬元」、「上水屠房明天無豬供應，最後今日」等。 已關門肉檔外的空位，被旁邊另一商舖擺放雞蛋出售，以30元3排吸引市民，有排隊中的市民以為，售賣雞蛋的員工是來自同一間豬肉店，又指這裡的貨比較便宜。

另一間售賣火鍋冰鮮食品的店員表示「幾日都冇新鮮豬肉賣，今日賣得好快，剩返少少梅頭。」

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陳女士表示，今日十時多來街市，已經算比較遲，但到處依然很多人，「有咩買咩，人多物資少。」她續，以往經常光顧的豬肉店沒有開門，本來想買少少肉準備今晚做滷味，來到才得悉已沒有豬肉供應。

而室內的豬肉店全部暫停開門，只有一間豬肉店仍在營業，負責人表示今日只剩下牛肉、雞肉供應。昨晚新聞一出，豬肉已經被全部一掃清空，又稱未知何時才恢復供應「即使聽日有貨，都一定好貴返貨。」