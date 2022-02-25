周六起無新鮮豬肉　兩屠房爆疫無限期關閉　港府求內地派屠夫來港

食物環境衞生署今晚（25日）公布，上水屠房從業員需每周檢測，而今早結果顯示866人當中有183人呈陽性，比率達21%，署方已即時通知衞生防護中心。上水屠房及荃灣屠房多人染疫導致人手不足，需要由明日（26日）凌晨零時起暫時關閉，直至另行通知，即明起無新鮮豬肉、牛肉或羊肉出售，署方正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，料尋求派屠夫（又稱肉類切割員）來港殺豬。



港府表示，會與内地當局合作確保內地供港日常物資供應穩定，由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經開通。目前，每日有至少三班駁船服務支援水路貨物供應，亦正研究利用鐵路運送物資的可行性。



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食環署發言人今日表示，受疫情影響，上水屠房及荃灣屠房需要由明日（26日）凌晨零時起暫時關閉，直至另行通知。政府已要求兩個屠房的持牌人提交解決方案及重開時間表，並正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，以期盡快恢復屠宰服務。

食環署分別在昨日（24日）及今日接獲上水屠房及荃灣屠房持牌人通知，由於受疫情影響而出現人手短缺，須自明日凌晨零時起暫停提供其屠宰服務。食環署為上水屠房從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）提供的每星期2019冠狀病毒病檢測，今早的最新結果亦顯示約866個樣本中共有183個呈陽性。食環署已即時通知衞生防護中心。

食環署已要求上水屠房及荃灣屠房所有從業員必須在今個周末以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行核酸檢測，以及早識別患者。日後當該兩個屠房重開，從業員也須定期以此方式檢測，取得陰性結果方可進入屠房；亦會繼續向所有從業員派發足夠數量的快速測試包，要求他們每日使用。

上水屠房及荃灣屠房會於本周末進行徹底清潔消毒，食環署亦會同步清洗消毒附近的公眾地方。此外，政府亦已呼籲食物供銷商增加冰鮮及冷藏肉類供應，以滿足市民的需求。

特區政府表示，內地供港物資供應工作小組與廣東省及深圳市人民政府一直緊密合作，共同探討透過不同途徑確保內地供港物資供應穩定。當中，由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經開通。目前每日有至少三班駁船服務支援水路貨物供應，包括從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；及從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。

內地當局已設置專用船舶及拖車綠色通道，優先保障深港跨境運輸船舶作業綠色通道，以及專用泊位、配套設備及堆場設施，確保深港跨境物資船舶優先靠離岸作業。更多航綫亦有望在短期内開通，令更多來自廣東省及深圳市的不同貨品可以供應香港。食物安全中心亦在現時位於葵涌海關大樓的食品檢查站設立檢測點，加快鮮果食品供應市場。

除水路運輸外，特區政府正與深圳市人民政府深入研究利用鐵路運送物資的可行性。運輸及房屋局已聯同業界、港鐵公司及相關政府部門今日（25日）早上在羅湖進行實地考察，並會與內地協商盡快安排試運。