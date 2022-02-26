疫情・2.26｜增17063確診66人亡　推快速測試　放寬解除隔離準則

新冠病毒疫情未見頂，今日（26日）新增17063宗確診，昨日66人病逝，年齡最小19歲為長期病患，指定診所陸續加至17間。

當局推行快速測試，縮短密切接觸者、患者解除隔離或出院條件。消防處呼籲市民減少不必要的救護服務，救護車最長要等26小時。



【23:33】環境局副局長謝展寰秘書，新冠病毒快速測試陽性。 該名秘書負責為環境局副局長謝展寰擔任秘書工作，毋須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為2月25日。 謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。為謹慎起見，他會交回深喉唾液樣本作化驗。

【20:13】政府宣布，因應疫情，決定延期發行原定於3月1日至11日接受認購申請的首批綠色零售債券。

【20:02】運輸及房屋局局長陳帆的司機快速測試陽性，他擔任陳帆的駕駛工作，毋須須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為2月24日。

陳帆近日均有進行新冠病毒快速測試及拭子採樣，結果均為陰性。為謹慎起見，陳帆今日亦已再拭子採樣。

【18:55】銅鑼灣街市及花園街街市今日將提早於下午7時關閉，並於明日全日關閉。

▼2月26日 疫情記者會▼



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【18:14】記者會完。

【18:06】大公報記者國語提問：有醫生表示「伴屍抗疫」，來不及處理屍體，是否這樣？更改檢測政策，有市民以為毋須再去排隊，有無造成混亂？為何重大政策調整，只出稿交代？有無與私家醫院合作分流新冠病人的計劃？

高拔陞：過身的病人，絕大多數無打疫苗。

陳肇始：疫情研判，依然會有攀升。管控壓抑疫情的原則是留公營醫療體系，收最合適的病人、給最有需要的人。多謝醫護人員，疫情情況見到醫護疲於奔命，希望困難時間同心抗疫，政府會盡快推出落實策略。

【17:48】明報記者：第六第七日快測陰性的密切接觸者，可以解除檢疫，安排幾時開始實施？急症室擠滿病人的影片，有何評論？暫託中心最快幾時可以提供幾多位？改出院準則，可以騰出多少位？66人死亡，有無人在急症室等到死？

林文健：提早接觸檢疫，要已打兩針。如何有序安排，緩後公布。

高拔陞：改出院安排，有助流轉。目前難評估數字。急症室的病人亦會檢測有無感染新冠病毒，有些病人可能本身有其他疾病。呼籲病症輕微，不要召喚救護車或去急症室。大部份市民諒解，感謝市民。

陳肇始：急症室外仍有帳篷，仍要分流。但不希望有人要在室外過夜。

【17:40】南華早報記者英文提問：改病人出院準則，需要入院多少日後才能出院？公立醫院有病人睡在地下，情況如何？

林文健：接受快速測試當確診，是根據快測經驗決定，可減核酸測試資源，快速靈敏度亦高。

高拔陞：醫生會看病人臨床的情況作判斷，不會簡單按照入院日數決定是否可以出院。過去一星期有很多患者求診，還有一些因為意外求診的市民，急症室的情況非常擠迫。

【17:32】無綫記者：政府防疫措施愈來愈鬆散，防疫措施倒退，政府是否承認抗疫失敗？新防疫措施，傾向是與病毒共存國家看齊，如居家隔離、快速檢測等，有無與內地商討？推行快測，國家核酸檢測支援隊來港會做什麼，到時全民檢測會不會改策略？據報內地會有保健院來港，會去哪裏面工作，誰統籌，有無培訓？

陳肇始：仍然是圍堵策略，調整策略不是不圍堵，而是更加精準。與內地專家有頻密交流。分流達致適當救治，加快興建設施，預防輕症變重症。

勞福局對於一些設施，如給老人家、去急症室後不能回老人院的設施，福榮路、石硤尾體育館，需要大量人手，詳情勞福局處理中。

【17:24】商台記者：快測會否增加假陽性？隔離設施不足，圍封行動會否只做到早發現，但做不到早隔離？整體確診者，平均要等候多久才得到治療或幫助？

陳肇始：按患者情況有分流機制。有隔離設施正在興建，亦有中央支持。年輕的患者，或無病徵，可以繼續在家居。

【17:16】nowTV記者：快速測試登記平台幾時做好？如何確保有做快測？如何申請病假？

陳肇始：正在計劃，將有平台登記，但無回答幾時有。現時快測陽性，可以繼續做深喉唾液測試，最重要是逗留家中，留意身體症狀，可以用熱線或指定診所，嚴重要入院。澄清：圍封強檢（RTD）仍然用核酸檢測，強制檢測（CTN）就轉為快測。

林文健：病假可用系統登記紀錄。隔離等時間，目前以採樣時間計算，細節容後公布。

【17:10】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：過去24小時，多66名病人離世，19歲至101歲。19歲患者是長期病患女士，住院舍。因數據滯後，2月22至24日呈報多22人病逝。

2326名醫管局員工確診。

更改確診病人出院準則，醫生判斷臨床及家中情況，就可出院，但要確診後14日後，才可離家。需要騰空病床，是非常時期非常做法。呼籲出院病人，要繼續隔離，嚴格遵守感染控制要求。

指定診所：現開九間，3月1日開多五間，3月7日開多三間，合共17間，每日3000名額。

【17:06】衞生署署長林文健：新增17063宗確診，6宗輸入。其他本地個案，大部份是Omicron BA2。

院舍爆發增至470間，1943院友、逾600員工感染，大型爆發超過70個院舍。

【17:02】消防處處長梁偉雄：呼籲市民，將有限救護服務資源，留給重症、重傷患者。平時5點有260架救護車服務，現在只剩182架，因為消防處268名救護員確診，而有410位因密切接觸而不能執勤。救護車最長等26小時。呼籲輕症市民切勿召喚救護車。

【16:57】邊境管制：九個地區逗留超過兩小時的人士，繼續禁止來港。12月20日收緊航班熔斷機制，先後48次禁止航線着陸。

陳肇始表示，再次感謝中央。感謝國家捐贈的中成藥，正陸續分發。

【16:50】堅持醫治：入院患者如情況穩定，可根據出院條件判斷，回家或到其他社區設施隔離，第14日陰性，可解除隔離。

石硤尾公園體育館長者暫托中心，3月1日投入服務。

收緊社交距離措施，維持到4月20日，關閉處所、二人限聚令、禁止兩戶以上跨家庭私人處所聚會、收緊口罩令。呼籲留家抗疫，減少出門的人數、次數。

呼籲市民接種疫苗。昨晚衞生防護中心轄下科學委員會，已修訂打疫苗的打針間隔。免疫力較弱的人可以打第四針。

【16:45】早隔離：為家居隔離的患者送上電子手環、隔離建議，有醫療需要的市民可以致電熱線。2月8日起居安抗疫，密切接觸者及同住家人，做14及4日家居檢疫，推行大致順利，超過20,087人家居檢疫，5,897人完成。

入住隔離設施的感染人士，或家居檢疫的密切接觸者，已打兩針，第六及第七日快測陰性可解除家居檢疫，或離開隔離設施。

【16:36】食物及衞生局局長陳肇始、消防處處長梁偉雄、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

陳肇始：本港共錄得逾9萬個案，其中第五波Omicron疫情超過8萬宗，疫情未到頂峰。2021年12月31日新增19宗個案，到昨日10,010，不足兩個月內幾何式上升，為醫療系統帶來史無前例挑戰。特區政府負抗疫主體責任，在中央支持下，繼續圍堵病毒、動態清零為目標，未來兩三個月穩控疫情。

修訂強制檢測策略：涵蓋更多樓宇，改為快速測試，避免排隊。高風險員工，強制檢測修訂為每七日一次，並派發快速測試套裝，檢測周期中做更頻密測試。維持社區檢測中心、流動採樣站，提供免費檢測服務。

快測陽性的市民，過往要再做核酸檢測，政府將透過網上登記，加快支援。正全速準備，有詳情會公布。

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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▼檢測及確診求醫指引▼



【15:24】疫情肆虐，確診數字屢破高峰，公立醫院不勝負荷，網上流傳影片顯示，有醫院迫爆，病人要席地而睡，更有醫護透露，有病人上病房不夠呼吸不暢順，「我都好驚，但我叫見佢成個氧氣罩，都係血痰，唔理佢真係會死」，並在絕望中呼救：「我哋連N95都唔夠，想求吓輕症病人，唔好再去急症室啦。」

護士協會主席源志敏表示，醫院各處已騰空安置病人，包括餐廳和醫生休息室等，形容已是「戰時醫院」，「瞓喺地下度唔係最嚴重喇，我收到最嚴重嘅情況，個病人死，搶救都喺地下做」，憂慮入院病人急速飊升，惟染疫和須檢疫的醫護不斷增升，憂心日後連危急病人也無法救治，只能為瀕死病人搶救。

【14:54】觀塘秀茂坪邨秀華樓今日（26日）下午約一時完成強制檢測行動，共有約2 070人期間接受了檢測，當中共發現259宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，初陽比率升至12.5%。

【14:01】由於疫情爆發，上水屠房及荃灣屠房因爆發疫情暫停運作，市面大部份新鮮肉類暫停供應。屯門新墟街市門外平日最旺的一豬肉店今（26日）沒有營業，門外掛住「上水屠房明天無豬供應，最後今日」告示。門外的位置則讓旁邊另一檔口轉賣雞蛋，有大批市民排隊等候。有市民形容「好似打仗咁，個個喺度搶嘢冇嘢賣。」

【12:51】政府發言人表示，昨日（25日）由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定。根據最新資料，截至午夜，昨日內地供港蔬菜供應量約為2,200公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量約九成。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為800公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。

受疫情影響，上水屠房及荃灣屠房今日起暫時關閉，直至另行通知。政府會採取適當行動，以維持本地肉類供應穩定。至於昨日內地進口本港的冰鮮家禽和冰鮮豬肉整體貨量，分別維持在平日全港供應量九成及八成半左右。

【11:10】中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（26日）表示，變種病毒Omicron傳播力高，估計確診人數將會持續上升，呼籲長者和兒童盡快接種疫苗，以增加保護力。



郭又指，現時醫療體系已爆煲，憂慮日後連有需要治療的確診者亦無法入院，因此不能排除家居隔離和家居治療的可能性。他續說，若默沙東及輝瑞的新冠口服藥能分別在3月和5月抵港，建議政府積極考慮以居家治療及隔離，作為應對抗情的最後手段。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安（左）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【10:20】香港郵政今日（26日）表示，由於有郵務人員初步確診，長沙灣郵政局、愉景灣郵政局及黃大仙郵政局，今日起至3月1日關閉。

【10:13】疫情持續嚴峻，政府病毒檢測工作不勝負苛，並在昨夜（25日）更改指引，直接承認快速測試和私營化驗所的檢測結果。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早（26日）在電台節目表示，此舉是好做法，形容實驗室已「爆燈」，新方法可更快有檢測結果，但亦會有更多個案浮現，呼籲有長期病患的長者盡快求醫。



他又預料疫情將於3月中見頂，屆時每日至少有2、3萬人確診，但實際數字或再多數倍，死亡人數亦會進一步上升。他強調對抗第五波疫情關鍵在第三針疫苗，打齊三針才能減低重症和死亡風險，並建議政府強制市民打針，特別是長者。

孔繁毅料第五波疫情有機會於3月中見頂，屆時每日或有2、3萬人確診，而實際數字或再多數倍。（資料圖片）

【09:14】因應特區現時的風險評估及檢測資源，政府由昨日起更新檢測服務的優次和方式，包括按地區風險增派快速測試套裝以取代強制檢測公告。流動採樣站數目會因應已更新的檢測優次適度下調，位於以下19個流動採樣站今日起會停止運作︰

．堅彌地城遊樂場

．修頓遊樂場

．鰂魚涌社區會堂停車場

．慈雲山社區會堂

．啟德車站廣場露天廣場

．油塘道遊樂場

．長沙灣體育館

．九龍公園小型足球場

．荃景圍體育館

．長發社區中心

．葵涌運動場

．大圍美林體育館

．車公廟體育館

．大埔體育館

．粉嶺聯和墟遊樂場

．天水圍天瑞體育館

．天水圍天柏路公園

．建生社區會堂

．東涌道足球場



【07:00】土木工程招展署數十名職員，1月6日租船開派對慶祝方學誠升任土拓署長。當時任命未正式公布，土拓署表示方學誠事前不知同事為其慶祝。《香港01》接獲消息指，方學誠已「墮馬」，署長將由北拓展處處長黎卓豪署任。署方確認事件，但無交代原因。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



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【00:00】深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由周六（26日）起陸續向長沙灣麗翠苑麗柏閣、觀塘安泰邨明泰樓、將軍澳天晉II皇鑽天、將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓、雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓、石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓、荔欣苑及華荔邨以及安定邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以助識別感染者。

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▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



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▼2月25日 將軍澳安寧花園5座封區檢測▼

