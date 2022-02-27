榮芳街、大角咀街市現確診明關閉　檔戶檢測陰性可開檔料周二重開

疫情持續嚴峻，本港今(27日)錄得逾2.6萬宗確診，再創單日新高。食物環境衞生署今（27日）宣布，因應與新冠確診個案有關連，為審慎起見，轄下榮芳街街市及大角咀街市今日將提早於下午7時關閉，並於明（28日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

食環署又表示，街市檔戶取得陰性結果後始可重回街市工作，料周二(3月1日)重開街市。另外，漁光道街市亦與確診個案有關連，今日亦會提早於下午7時關閉，作清洗消毒。料明日可重開。



榮芳街街市與新冠確診個案有關連，該街市今日提早於下午7時關閉，並於明（28日）全日關閉，進行深層清潔消毒工作。(資料圖片)

食環署發言人表示，食環署已清潔及消毒有關人士工作的範圍。在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員亦會為有關街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求有關街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在有關街市附近範圍街道進行清洗消毒。

食環署會與有關街市檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在3月1日（星期二）重開有關街市。

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發言人又指，因應漁光道街市亦與確診個案有關連，該街市今日亦會提早於下午7時關閉，為有關人士工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，並會在街市外圍及附近街道進行清洗消毒。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日重開該街市。

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