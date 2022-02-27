警務處處長司機快測陽性　「一哥」蕭澤頤今晚快測呈陰性

第五波疫情嚴峻，繼運房局局長陳帆、創新及科技局長薛永恒及副局長鍾偉强的司機染疫，再有局長司機染疫。警務處今晚（27日）表示，警務處處長蕭澤頤的一名司機今晚進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性，最後上班日為本月25日；蕭澤頤快速檢測為陰性。



警務處處長蕭澤頤的一名司機今晚進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。（資料圖片／歐嘉樂攝）

蕭澤頤近日快速測試及深喉唾液測試均為陰性

警務處表示，該名司機毋須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

蕭澤頤近日均有進行新冠病毒快速抗原測試及深喉唾液樣本化驗，結果均為陰性。為謹慎起見，他今晚亦再進行快速抗原測試，結果為陰性。

政府司機爆疫 多名局長檢測呈陰性

近期多名高官的政府司機中招，涉及環境局局長黃錦星、環境局常任秘書長／環境保護署署長謝小華、創新及科技局局長薛永恒及副局長鍾偉强、運房局局長陳帆，以及立法會主席梁君彥，除了鍾偉强確診，其他都多次檢測呈陰性。

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



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郵務人員確診 多間郵局暫停服務

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，尖沙咀郵政局明日（28日）至3月1日關閉，其郵政信箱大堂於3月1日重開；九龍中央郵政局明日至3月2日關閉，其郵政信箱大堂亦於3月1日重開；西營盤郵政局、九龍城郵政局、旺角郵政局、西貢郵政局、天耀郵政局、楊屋道郵政局及梅窩郵政局明日至3月2日關閉。

香港郵政指，獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

市民可到區內其他就近郵政局使用郵政服務，市民如有查詢，亦可致電香港郵政熱線 2921 2222。

無律師代表民事程序法律諮詢計劃金鐘辦事處職員快測陽性

政務司司長辦公室轄下行政署今晚（27）宣布，該署位於金鐘高等法院大樓的無律師代表民事程序法律諮詢計劃辦事處，一名職員進行新冠病毒快速抗原測試的結果為陽性，該職員的最後上班日為本月25日，該辦事處明日（28）須暫時關閉進行徹底消毒，直至另行通告。

署方表示，該名職員在櫃位隔板後工作，與公眾保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。該辦事處明日須暫時關閉進行徹底消毒，直至另行通告，市民可到位於灣仔政府大樓的辦事處使用服務。

法援署文書主任初確

法律援助署今晚（27日）表示，一名於其九龍分署工作的文書主任初步確診。該名職員的最後上班日為本月24日，法援署明日（28日）將會暫時關閉旺角政府合署三樓九龍分署的繳款處，直至另行通告。

該署表示，市民如需繳交款項，可到位於金鐘道政府合署二十七樓的法援署總部繳款處辦理。期間，位於旺角政府合署三樓的九龍分署申請及審查組照常工作。

社會福利署宣布，11個辦事處因有職員初步確診或經快速抗原檢測對2019冠狀病毒病呈陽性，須暫時關閉。其中蝴蝶社會保障辦事處的兩宗初步確診個案分別涉及一名高級社會保障助理及一名社會保障助理，最近一次上班日期同為2月24日，他們工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。