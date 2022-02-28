疫情｜政府派發中央援港抗疫物資　包括快速測試套裝及中藥

新冠病毒肆虐全球，本港疫情仍未受控。民政事務總署轄下的各區民政事務處，昨日（27日）聯同「全港社區抗疫連線」不同地區向市民免費派發超過27萬套中央援港抗疫物資—快速測試套裝，並會在未來數日繼續在各區派發。



署理民政事務總署署長王秀慧今日在油尖旺民政事務專員余健強和抗疫連線油尖旺代表陪同下，在區內其中一個屋苑，向市民免費派發快速測試套裝，並將超過一萬套快速測試套裝，轉交今日在尖沙咀會堂舉辦的疫苗接種活動主辦機構，以派發給參加活動的市民。

王秀慧表示：「民政事務局昨日已將180萬個快速抗原測試包，交給『全港社區抗疫連線』，透過他們的義工團隊，再結合民政事務總署的地區網絡，例如通過今日的社區疫苗接種活動，派發快速抗原測試包給市民。此外，政府會繼續向因應污水監測呈陽性結果相關地區的居民、清潔及物管員工，派發快速抗原測試包，並會在限制與檢測宣告行動中完成檢測後，派發給受檢市民，讓居民進行快速測試，務求盡快發放中央援港抗疫物資給有需要人士。」

醫管局派發國家捐贈抗疫中藥

另外，醫院管理局（醫管局）全力配合食物及衞生局，分發由國家捐贈的抗疫中藥，予正在社區隔離設施的2019冠狀病毒病感染人士。首批中藥已送達竹篙灣社區隔離設施和即將啓用的皇后山邨社區隔離設施。在民眾安全服務隊的鼎力協助下，已送交予竹篙灣社區隔離設施的隔離人士。抗疫中藥將陸續於其他社區隔離設施及隔離酒店，以及經18區中醫診所暨教研中心派發。

國家捐贈的抗疫中藥包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣」，上述三款中成藥，均為國家《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦。因應不同人的體質、病因和病情，市民在服用中藥前，應先徵詢中醫師的專業意見。

醫管局發言人補充，醫管局中醫部已安排註冊中醫師，為正於社區隔離設施接受隔離安排的人士，提供免費電話諮詢服務（熱線電話：2794 3171）。