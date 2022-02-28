疫情｜再多6333宗確診個案「入帳」　累計17萬人染疫　多內地57%

本港疫情持續嚴峻，衞生署周日（27日）公布新增26,026宗確診，再創單日新高，署方晚上公布最新累計確診數字，連同檢測營辦商呈交的化驗個案計算，總體染疫人數升至171,314宗，較周日下午記者會公布時再增6,333宗。換言之，截至周日凌晨零時零分的過去24小時，單日實際確診人數，由下午公布的26,026宗，增至32,359宗，突破3萬大關。



署方解釋，港府日前宣布減省個案覆檢程序，檢測營辦商檢測初步陽性個案，毋須再轉呈官方進行覆檢，會直接視為確診。本港累計171,314宗，比內地累計總數多出57％



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周日單日確診個案由26026宗增至32359宗

本港疫情尚未見頂，惟化驗所覆檢大滯後，衞生署無法實時呈報每日新增確診人數。港府日前宣布減省個案覆檢程序，檢測營辦商的檢測初步陽性個案，毋須再交由衞生署公共衞生化驗服務處進行覆檢。新程序下，原本正等候覆檢的個案會直接視為陽性檢測個案。

當局周日晚上公布，至今累計陽性檢測個案共有171,314萬宗，倘對照上周六及上周五數據所示(分別涉及138,955宗及94,056宗)，即再有32,359宗個案因新安排「入帳」，獲確定為確診個案，令本港整體染疫人數進一步「大踴進」，由周日下午記者會公布的164,981宗，大幅增至171,314宗。

倘以列入確診時間劃界，周日獲呈報的確診人數，亦由下午記者會公布的26,026宗，增至32,359宗。

內地截至周日上午11時累計109,092宗，即本港早已超越內地總數，多出57%。

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周六首按新安排「入帳」 單日增44899宗

衞生署周六（26日）近9時的公布，按照新規定，將原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢的個案直接視為陽性檢測個案，一次過「入帳」，以致周六公布的單日確診實數為44,899宗，比昨日下午記者會公布的17,063宗多1.63倍，累計個案一下子增至138,955宗。

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