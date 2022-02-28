疫情｜觀塘、沙田、深水埗多區污水呈陽性　政府派發快速測試套裝

第五波疫情持續嚴峻，政府今日（28日）表示，近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所，可能有隱性患者存在。

因應觀塘、沙田、深水埗、葵青、東區及黃大仙的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署將會由今日起，陸續向相關地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



因污水呈陽性而將獲派發快速測試套裝的地區包括觀塘秀茂坪邨秀明樓、沙田禾輋邨富和樓、深水埗幸俊苑俊禮閣及俊賢閣、沙田新田圍邨富圍樓、葵涌石籬（一）邨石俊樓、觀塘順天邨天柱樓、天衡樓、天樂樓及天池樓、觀塘秀茂坪南邨秀旺樓、沙田乙明邨明信樓、明耀樓及明恩樓；沙田駿洋邨駿湖樓、駿時樓及駿山樓；沙田瀝源邨壽全樓及貴和樓、深水埗美孚新邨百老匯街68-70、72-74、76-78、80-82、84-86及88-90號、柴灣小西灣邨瑞發樓、瑞福樓及瑞隆樓和黃大仙東匯邨。

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另外，民政事務總署東區民政事務處今日起陸續向在柴灣小西灣邨工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。