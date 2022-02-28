確診將再升　殯儀館拒收確診死者　何栢良：遺體傳染風險較社區低

本港疫情持續嚴峻，今日政府更改確診準則，市民可憑快速測試經登記後視為確診個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（28日）於港台節目《千禧年代》表示，疫情現時有數以萬計個案，料未來將再大幅攀升，現時應該轉移策略，認同現時有正確及好的發展，市民可以在有最高傳染性時期自行發現後即時作隔離，政府應儘快短時間内處理網上登記平台，以便掌握目前感染資料。而近日短期内出現大量因感染逝世的遺體，導致殮房使用量飽滿，何認爲政府需要向殯儀館業界解釋清楚，遺體傳染風險比社區活動風險低。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（28日）於港台節目《千禧年代》表示，目前確診定性不同屬於必然方向，檢測方法轉變，可以令市民更快知道確診，提有高靈敏度。抗原測試的好處可以在最高傳染性時期，自己隔離。他稱目前正向正確及好的發展進行。他又認為，目前快速測試包供應足夠，内地亦有大量貨品供應。

他指，政府應盡快短時間内處理網上登記平台，透過科技資訊可以掌握各個年齡層、各區的感染數據，以便估算作集中安排設施。

他又指，快速測試目前準確度相當好，大部分成年人使用時沒有問題。兒童或長者使用時或會需要幫助，而政府可安排目前的核酸流動站轉為快速測試站協助。

由於近日短時間内有大量患者因感染逝世，導致殮房使用量接近飽和。有殯儀館處理遺體時或擔心病毒傳播而直接入屍袋、省去化妝、瞻仰遺容等程序。何栢良認為政府需要向殯儀館業界解釋清楚處理第二類遺體的指引，又稱遺體傳染風險遠比市民在社區活動傳播風險低。

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