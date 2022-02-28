泛民47人初選案提訊一周年　林卓廷等未上庭　有被告稱：坐咗一碌

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中9名被告今（28日）在西九龍法院再訊，另有多名被還押的被告到庭列席旁聽，合共逾20人有到庭，部份人並趁機透露林卓廷等3人所屬的倉，疑有疫情或有事而未能上庭。署理總裁判官羅德泉聽罷控辯雙方陳詞後，將案件押後至3月4日再訊。由於今為47本案47名被告落案一周年，部份被告在離開法庭時高呼：「坐左一碌啦。」亦有人說：「我坐左24個月！」



譚凱邦透露林卓廷等所處的倉有事

眾被告甫步出法庭便爭取時間與旁聽席的家人朋友打招呼，其中吳政亨大叫：「疫情嚴重，多留在家，我有物資，唔洗擔心！」，另譚凱邦透露：「阿Ben(鍾錦麟)同徐子見個倉有疫情」、 「阿廷(林卓廷）身處嘅5倉有事」，是故該3人均未有出庭。

司法機構開庭前播新錄音

司法機構今在開庭前播改新錄音提醒旁聽人士，內容大致為：「所有人士必須時刻保持安靜，不得喧嘩、叫口號及展示標語等，亦不得騷擾證人、陪審員及與訟各方的法律代表，不得高聲叫罵或說粗言、作出纏繞行為或對法庭造成阻礙。法官有權就法庭使用者的衣著、行為舉止、展示的物品等作出指示，任何人不守規則，可能被逐離法庭範圍或法院大樓。司法機構可以將相關情況交予警方跟進，或以干犯藐視法庭罪處理。」

有逾20名被告今有到庭

今日有逾20名被告出庭應訊，包括在列在審訊案件表上的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、譚文豪、胡志偉、尹兆堅、郭家麒、楊岳橋，其中鍾錦麟雖在表上但未有到庭。至於僅到庭列席旁聽的被告，包括有吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、黃之鋒、譚得志、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、鄒家成、梁國雄、岑敖暉等。另早前獲准保釋的楊雪盈、黃碧雲均有到聽列席。

涉案的47名被告於去年2月28日到警署報到時被捕，並在3月1 日被押上法庭提堂，現在只有14人仍有保釋等候審訊，他們包括：鄭達鴻、楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、柯耀林、李予信、陳志全、余慧明及黃子悅。

14名准保釋的被告。(詳看下圖)

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47名被告。(詳看下圖)

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案件編號：WKCC813/2021