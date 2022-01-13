泛民47人初選｜鄒家成涉發表危害國安言論須還押　月底作保釋覆核

泛民47人初選案被告之一鄒家成，昨（12日）回警署報到時被拘捕。警方表示，警方指鄒涉嫌違反法庭保釋條件，在保釋期間發表有合理理由被視為危害國家安全的言論和作出有關行為。鄒今（13日）午被解至西九龍法院應訊，署理總裁判官羅德泉聽罷雙方陳詞後，下令鄒的保釋被撤銷，須繼續還押，將於1月29日到庭進行保釋覆核。



羅官隨後指出，鄒家成的事務律師早前去信法庭，希望能豁免其於1月27日「47人案」再訊當天到庭。鄒解釋指，由於為其作擔保的姊姊當天沒空，為免卻對方的麻煩，加上鄒原以為在獲保釋的情況下，他可以旁聽人士的身份到庭參與。惟既然鄒的保釋已被撤回，如今可如期出席聆訊。鄒離庭時不斷回頭向旁聽席揮手，部分旁聽人士則大叫「撐住！」等說話，更有旁聽人士激動落淚。

被告鄒家成，去年2月底被控一項「串謀顛覆國家政權」罪，被還柙約4個月，至去年6月在高等法院獲准以現金5萬元，以及人事擔保5萬元保釋，其他保釋條件包括不得以任何方式作出違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論和行為，不得參與或協調任何選舉，以及不得以任何方式聯絡外國官員、議員等。

鄒家成被撤銷保釋後，仍准保釋的14名被告。(詳看下圖)

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47名被告的近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)