泛民47人初選案　控辯雙方再續法律爭辯　林卓廷等趁機隔空拜年

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中23人於上周四(27日）到庭處理多項法律爭議，惟歴時約12小時仍未能完結，案件今（4日）在西九龍法院繼續，不少被還柙的被告，趁這機會向到庭旁聽的家人隔空拜年，裁判官羅德泉早前已安排案件於2月8日和3月4日進行第4次提訊日。



眾被告甫步入犯人欄便不斷向坐在旁聽席的親屬揮手示意，部份被告大聲說：「新年快樂！」林卓延高呼：「龍馬精神！」旁聽人士則不斷以「我愛你」、「身體健康」等說話回應。及後於辯方陳詞期間，梁晃維突然站立，並不滿謂：「你叫你同事行開囉，阻住我睇屋企人…」，羅官見狀要求梁坐下及專注於聆訊，事件擾攘約2分鐘後聆訊續。

47名被告被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對港府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

47名被告依次為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、劉偉聰、黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來、朱凱迪、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、梁國雄、林景楠、柯耀林、岑敖暉、王百羽、李予信及余慧明。

本案至今有14名被告可保釋，包括鄭達鴻、楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、柯耀林、李予信、陳志全、余慧明及黃子悅。

14名准保釋的被告。(詳看下圖)

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47名被告的近況。(詳看下圖)

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聆訊今由《國安法》指定法官兼署理總裁判官羅德泉處理。控方今由署理副刑事檢控專員周天行及高級檢控官羅天瑋代表，辯方代表則有資深大律師祁志、李志喜、夏博義，及大律師吳靄儀、張耀良、關文渭等。

案件編號：WKCC813/2021