47人初選案｜黃子悅准以現金人事各5萬保釋　官提勿往Staycation

民主派初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，被告之一、前學民思潮發言人黃子悅，在裁判法院不獲保釋，今（21日）向高等法院申請保釋。國安法指定法官杜麗冰聽取陳詞後，准黃以5萬元現金，及其丈夫以5萬元人事擔保外出，杜官稱准黃保釋好讓她在冬至可和家人團聚，又特別向黃的丈夫說，明白年輕人喜歡Staycation(留港度假)，但黃的保釋條件亦包括守宵禁令及每天到警署報到等，提醒黃勿趁聖誔佳節「Staycation」。



杜官批准被告黃子悅的其他保釋條件尚包括：

1)不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行的言論。

2) 不得直接或間接以任何方式，作出任何可能被視為違反國安法或香港法例中，危害國家安全的罪行的行為。

3) 不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉辦的任何選舉。

4) 不得直接或間接以任何方式聯絡外國官員、議員、任何級別議會成員，或其他服務於以上人員的人。

連同黃子悅本案共有15人獲准保釋。(詳看下圖)

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男子欲戴黑鴨舌帽旁聽被要求離庭

此外，一名姓蘇男子聲稱因健康理由，在庭內戴黑鴨舌帽旁聽，惟法官要他出示醫生證明時，蘇不滿書記要把其附有其個人資料的文件影印，他一度想與法官理論，杜官最終著保安把蘇帶走。

不滿證明文件被影印最終離開

蘇早前已曾因為穿上印有黃色雨傘圖案黑衛衣而被拒入庭，他今日再到法庭時，則一直戴著黑色鴨舌帽，法官曾透過書記向蘇查問戴帽原因。蘇聲稱因健康理由，並提供醫生證明。惟法官指需影印醫生證明作紀錄，蘇指涉及私隱，不欲文件被影印，法官解釋這不涉私隱，蘇一度想理論，法官即稱：「This is my court.(這是我的法庭。)」，又指蘇可以在法庭的延伸範圍旁聽，並指示保安把蘇帶離法庭，蘇最後亦在延伸範圍觀看直播。

蘇姓男子聲稱健庸問題，在庭內旁聽時戴黑帽，惟不滿書記要影印其資料，最終隨保安離開法庭在延伸部份旁聽。(朱棨新攝)

聲稱欲摸索法庭衣著限制

蘇在庭外向記者解釋，因皮膚問題而要戴帽。他在上周五也曾到來旁聽前《蘋果日報》高層馮偉光(筆名「盧峯」)的保釋案，該庭的法庭書記亦有查看其醫生證明，該書記並沒有影印他的醫生證明。 蘇稱因為其醫生證明有其名字、身份證等個人資料，資料涉及私隱，故不想被影印記錄。蘇又稱他並非想挑戰法庭對衣著的限制，而是「摸索」。他反指：「點挑戰啫？你會坐監架喎。」又指今天已沒有展示同款衣飾。

案件編號：HCCP 675/2021

47名被告的近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)