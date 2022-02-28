封區｜秀茂坪邨秀富樓182人染疫　確診率17%　禾輋欣和樓揪58初陽

沙田禾輋邨欣和樓及觀塘秀茂坪邨秀富樓被圍封強檢近一日後解封。其間約560名身處欣和樓內的人士接受檢測，當中發現58宗初步陽性和5宗檢測結果為不確定的個案，即約一成受檢居民染疫。

此外，秀富樓約1,050人接受了檢測，當中共發現182宗初步陽性和5宗檢測結果不確定個案，即約17%受檢居民中招。



▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



+ 4

禾輋邨欣和樓今午1時解封現58宗初陽 佔受檢者逾10%

政府昨日下午4時起圍封沙田禾輋邨欣和樓，至今日下午約1時完成強制檢測行動。其間約560名身處沙田禾輋邨欣和樓內的人士接受檢測，當中發現58宗初步陽性和5宗檢測結果為不確定的個案。政府亦派員到訪192戶，當中11戶在過程中沒人應門。

觀塘秀茂坪邨秀富樓約1,050人接受了檢測，當中共發現182宗初步陽性和5宗檢測結果不確定個案。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

秀茂坪邨秀富樓發現182宗初陽及5宗檢測結果不確定

此外，政府昨日下午5時半起圍封觀塘秀茂坪邨秀富樓，至今日下午約12時半完成強制檢測行動。其間共有約1,050人接受了檢測，當中共發現182宗初步陽性和5宗檢測結果不確定個案。政府亦派員到訪約390戶，當中20戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。