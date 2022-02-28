疫情｜民建聯倡租急凍櫃存放遺體　提供地方予家屬簡單拜祭

新冠疫情肆虐，本港因染疫而死亡人數持續攀升，多間公立醫院急症室滯留遺體。民建聯立法會議員陳恒鑌、梁熙今日（28日）舉行線上記者會，建議政府租用臨時急凍櫃存放屍體、與殯儀業及私營機構合作、開放地方予家屬作簡單拜祭及火化等。



陳恒鑌表示，不少家屬疫情下停辦喪事、殯儀館停止接受新個案，導致近日醫院殮房爆滿，屍體堆積情況嚴重，引起市民不安情緒。他促請政府與殯儀業界開會溝通，透過公私營合作並參考2003年沙士做法，租用急凍櫃暫時存放屍體，又建議政府提供地方予家屬進行簡單儀式及於醫院直接火化。

至於救護員人手短缺，甚至出現無間斷工作，梁熙建議在緊急狀態下政府可向中央求助，要求派救護車及人員來港協助。

檢測站。（資料圖片）

促參考警隊兩小時澄清假資訊

二人又關注假消息妨礙抗疫，提到近日有假資訊指立法會就全城禁足7天投票，引發市民到超市搶購儲糧。梁熙批評，假消息容易刺激市民恐慌情緒，建議當局應善用政府新聞網絡平台，參考警隊做法，訂立於兩小時內澄清假資訊的目標；另與學術機構的合作，加強事實查核工作，借助機構的經驗及公信力。

陳恒鑌認為，政府有責任澄清假新聞，建議政府爭取一條香港電台頻道作抗疫頻道，若有假消息發放，電台要第一時間追蹤並找相關政府部門回應和澄清，並提供實用的即時資訊，如哪一個檢測站較為少人。