沙田街市、灣仔街市等爆疫　周二全日關閉消毒

本港新冠肺炎疫情嚴峻，各區亦出現確診個案。食物環境衞生署今日（28日）宣布，因應與新冠肺炎個案有關連，為審慎起見，轄下的沙田街市、牛頭角街市、灣仔街市、士美非路街市及西營盤街市今日將提早於晚上7時關閉，並於明日（3月1日）全日關閉，其間進行深層清潔消毒工作。



五個街市周二停止營業

食環署表示，已在上述五個街市清潔及消毒有關人士工作的範圍。而在深層清潔消毒工作進行期間，該署人員亦會為有關街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並要求有關街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，該署亦會安排在有關街市附近範圍街道進行清洗消毒。

該署強調，會與有關街市檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後，於周三（3月2日）重開有關街市。

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八個街市提早關門清潔

另外，因應大橋街市、洪祥熟食市場、黃泥涌街市、石塘咀街市、正街街市、坪洲街市、油麻地街市及官涌街市亦與新冠肺炎個案有關連，上述街市及熟食市場今日亦會提早於晚上7時關閉，為有關人士工作的範圍、街市及熟食市場公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。如一切順利，該署會在完成深層清潔消毒工作後，於明日重開該街市及熟食市場。

該署強調，因應疫情發展，已加強街市、熟食市場及熟食中心公用地方及設施的恆常清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒。現時則正跟進在食環署街市、熟食市場及熟食中心的自動梯扶手帶安裝紫外線UVC消毒裝置，以及特別安排一輪冷氣及抽風系統的清潔消毒工作。食環署最近亦向檔戶及小販持牌人等一次性派發快速抗原測試包，在有需要時作檢測之用。

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