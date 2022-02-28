確診大廈 | 增108幢　薛家燕住所西半山殷樺花園首上榜

第五波疫情持續，衞生署2月27日確診大廈名單共有4,842幢大廈，比昨天確診大廈的數字稍微回落，但有108幢大廈屬新榜。



再有豪宅上榜，藝人薛家燕居住的西半山殷樺花園出現確診者。另外亦有私人屋苑上榜，包括油塘嘉賢居、馬鞍山嘉華星濤灣等。



▼2月27日確診患者居住大廈▼



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深水埗566幢大廈上榜仍屬重災區

確診患者遍佈18區，當中深水埗仍是疫情重災區，共有566幢大廈有確診者居住，其次是533幢大廈的油尖旺區，以及513幢大廈的元朗區；其他確診大廈維持90至358幢不等。觀塘區（358幢）、九龍城區（313幢）、沙田區（292幢）、東區（283幢）、屯門區（282幢）、葵青區（267幢）、黃大仙區（257幢）、西貢區（216幢）、中西區（208幢）、荃灣區（185幢）、南區（147幢）、灣仔區（127幢）、離島區（104幢）、北區（103幢）及大埔區（90幢）。

▼2021年3月13日至14日殷樺花園2期圍封檢測▼



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薛家燕現居殷樺花園2期 與上榜1期並列

私人屋苑方面，油塘嘉賢居及馬鞍山嘉華星濤灣有確診患者居住。深水埗疫情最嚴重，其中玉泉樓及美孚新邨5期首次上榜。

西半山豪宅殷樺花園1期也上榜，是繼去年3月13日圍封殷樺花園2期強檢後，再次見殷樺花園有患者居住。藝人薛家燕現居殷樺花園2期，據報她持有不少物業，當中單單在殷樺花園就有三個單位，每個單位更價值2,000萬元。

▼2月28日，本港多家超市出現搶購潮▼

