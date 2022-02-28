疫情｜多區超市貨架清零　市民跨區入貨　政府稱鮮活食品供應正常

本港新冠肺炎疫情升溫，食物及衞生局長陳肇始今早（28日）表示，根據衞生防護中心評估，目前疫情未見頂；從公共衛生角度，全民檢測越快完成越好，政府目前並無完全排除在此期間實施「禁足令」。「禁足令」傳聞一出，市民紛紛忙着到超市入貨，令各區的超市及店舖均出現搶購潮，不少貨架亦已「清零」，有市民更需要乘車跨區掃貨，情況誇張。

不過根據其他地方「禁足令」安排，仍會容許居民每日有限度外出，而食物及藥物等生活必須品店舖都會繼續開門營業。而政府今日表示，昨日（27日）由內地進口本港的鮮活食品供應大致回復平日水平。



下午約3時，大圍一間超市部分貨架已「清零」，尤以麵包類、即食麵、凍肉及奶類食品最為嚴重。（呂凝敏攝）

政府早前宣佈3月將推行全民強制檢測，食物及衞生局局長陳肇始指，部分或全部的檢測樣本或需送到內地做檢驗，又不排除在全民強制檢測時，推行禁足令或停工停市。「禁足令」一傳出，令大批市民陷入恐慌，紛紛爭取時間於今日到超市及商店掃貨，以備不時之需。

其中位於大圍的一間惠康超級市場，早於前日（26日）貼出通告，指因應疫情發展，營業時間改為早上10時至下午4時。下午約3時，超市部分貨架已「清零」，尤以麵包類、即食麵、凍肉及奶類食品最為嚴重，收銀處亦出現排隊人龍，平均需要排隊約15分鐘才可成功付款。大圍居民洪太表示，今早傳出有機會「封城」，擔心家裡的糧食存貨不足，故特意前來超市補貨，她購入了白米及數包即食麵，惟她指未能成功購買麵包，「超市又冇，樓下麵包舖都冇晒」。至於附近的藥房亦出現人流，不少市民排隊購買快速檢測套裝，但有街坊透露，藥房連漂白水、洗衣液及奶粉亦缺貨。

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至於位於深水埗荔枝角道的超市亦出現缺貨情況，其中百佳超級市場已沒有麵包及麥皮出售，凍肉亦已幾近售罄，部分品牌的即食麵缺貨，其他貨物則供應正常。至於佳寶超級市場目測供應正常，惟雞翼及鱈魚扒中午時分已全部出售。而惠康超級市場的凍肉櫃已清空，有市民一人購入六支食油，亦有人購買三包8公斤的白米，收銀櫃台前出現人龍。

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其中居於旺角的麥先生形容，該區的菜檔幾乎全部關門，「十檔有七至八檔都唔開，一係就賣晒（菜）」，故特意跨區到深水埗的超市及街市入貨，「買咗隻雞，仲有買咗三、四百蚊嘢食，應該頂到三、四日」。他透露近月疫情嚴重，已放棄了平日行山的興趣，「日日坐喺屋企對住部電視」，因得悉本港有機會如內地般實施禁足，故今日外出入貨儲糧。

同樣於今日入貨的王先生表示，於惠康超級市場購入約三至四百元的乾糧，包括麵包、薯片、餅乾及飲品，「聽到傳封城，諗住儲三至四日糧，之前都冇特登入貨，今日先開始」。陳小姐則表示，近月因疫情嚴峻，一直有儲糧習慣，「之前都有買開，因為啲食肆都唔開，乾脆唔落街，一出去買就買定一星期貨，確保自己夠一星期嘅糧食，然後盡量唔出街，今日買咗啲日用品、凍肉同米」。

至於坑口的一田超級市場，今日同樣出現搶購人潮，不少貨架已清空，尤以凍肉櫃及麵包最嚴重，更有顧客身穿「全副武裝」防疫用品在場購物。

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政府今日表示，昨日截至午夜內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約為2,200公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量近九成，其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出推出的內地供港蔬菜約為505公噸，整體蔬菜批發價維持穩定，預計當蔬菜供應持續穩定，蔬菜價格會進一步回落。

至於昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量大幅上升，約為平日內地供應量的1.7倍，冰鮮家禽貨量維持在平日供應量九成左右。受疫情影響，上水屠房今日會繼續關閉，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後已重開，提供有限度屠宰服務。