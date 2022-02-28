疫情｜醫管局為確診院舍推免費中醫診療　有院友1周後陽性轉陰性

第五波疫下多間安老院舍大規模爆疫，醫管局今日（28日）公布推出安老院舍中醫診療服務，分為遙距或外展形式，費用全免，院友自願參加，計劃未來將提供1萬個診症人次。不過，部分重症病人，如血氧濃度為94%以下，則不宜服用中藥治療，建議送院診治。



醫管局今日（28日）公布推出安老院舍中醫診療服務，分為遙距或外展的形式，服務費用全免，由院友自願參加，計劃未來提供1萬個診症人次。（鄭子峰攝）

醫管局行政經理（中醫）黃巧雲表示，服務將向患者提供3次診症，每次最多處方5劑中藥。（鄭子峰攝）

醫管局行政經理（中醫）黃巧雲表示，由於疫情嚴峻，將向確診安老院舍的長者及職員，提供遙距或外展中醫診療服務。醫師將按臨床情況處方中藥，向患者提供3次診症，每次最多處方5劑中藥，透過快遞公司安排運送至院舍。而服務費用全免，由院友自願參加，查詢電話為2794 3071。

上周一至昨日提供近300診症人次 約15%為院舍職員

黃表示，服務已於上周一（21日）起試行，為22間安老院舍提供服務，截至昨日已提供近300診症人次。她指，當中約15%為院舍職員，85%為長者，年齡介乎60至103歲，並計劃未來提供1萬診症人次。

浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥指，試行服務的反應理想，病人服用中藥後情況大有改善。（鄭子峰攝）

血氧濃度94%以下不宜中藥治療 建議送院

浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥指，試行服務的反應理想，不少病人大部分為輕症，病徵包括咳嗽、喉嚨痛等，病人服用中藥後情況大有改善。不過部分重症病人，如血氧濃度為94%以下，則不宜服用中藥治療，建議送院診治。

卞又指，不少患有長期病患的長者須定時服用西藥，因此醫師獲發指引，提醒病人避免中西藥同時進食，須相隔一至兩個小時。此外，若病人表達能力不清晰，將向其他院友查詢病人的狀況，以決定處方藥物。

深水埗院舍職員陳姑娘透露，院舍中有7名年齡介乎60至80多歲的長者確診，「咳到成間屋都聽到，大家都好心慌。」她指，院友於診症後翌日便收到藥物，服用後咳嗽的情況好轉，亦有院友已轉為陰性，因此大感安慰。

該批中醫服務的提供者為，3間本地大學包括浸大、港大及中大、中醫學會、18間中醫診所等。

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