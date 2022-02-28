疫情︱院舍周二起輸入外勞程序放寬　護理員月薪近3萬　最長2年約

第五波疫情逾580間安老院舍或殘疾人士院舍被病毒攻陷，至少865名前線人員中招，加上一直難請人，安老院人手極度緊張。勞工及福利局局長羅致光周日（27日）宣布，有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，容許津助院舍申請輸入護理員。勞工處今日(28日)就有關安排諮詢勞工顧問委員會，據悉，除津助院舍、私營院舍周二起（3月1日）亦可暫時豁免現行規定及程序，申請輸入護理員，平均月薪連津貼約3萬元，每份合約為期最長2年，但政府未有透露預計業界引入外勞數目。



私營及津助院舍周二（3月1日）起可申請輸入外勞填補護理員空缺。（資料圖片）

羅致光昨在網誌表示政府決定有時限地放寬「補充勞工計劃」一些規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員時省卻進行四星期本地招聘，並因應院舍需要彈性批准輸入護理員的數目，同時暫緩就每宗申請諮詢勞顧會，有關安排只在未來三個月內適用。

據了解，勞工處今日在勞顧會向委員表示，院舍由周二起至5月31日，可申請輸入外勞填補院舍護理員空缺，並毋須跟從目前每聘請兩名本地員工才可聘一名外勞人手比例，而涵蓋範圍除津助院舍，私營院舍亦可申請，職位每月中位工資數約為1.42萬元，比以往招聘外勞護理員1.37萬略高，加上抗疫津貼月入可近3萬元，而合約最長2年，到期後可續約。

勞工處會上未有明言今次放寬「補充勞工計劃」預期業界會引入多少護理員，並指將在6月再向勞顧會交代輸入外勞情況。