安老院舍缺員工　陳志育：內地臨時照顧員需2星期内到港助解危

第五波疫情出現大量長者染疫後滯留在院舍，更有院舍全部職員感染無人可照料長者，早前社署將緊急向內地試行直接聘用1千名臨時合約照顧員。安老服務協會主席陳志育今早（28日）於港台節目《千禧年代》表示，現時人手不足危機迫在眉睫，內地照顧員及放寬輸入的外勞，要在2星期内到港支援，否則會有更災難性的後果。



安老服務協會主席陳志育指，現時院舍安老人手不足危機迫在眉睫，內地照顧員及放寬輸入的外勞，要在2星期内到港支援。（梁鵬威攝）

安老服務協會主席陳志育表示由於大量的長者確診，有部分院舍更因爲全部職員感染而無人可以照料長者，院舍缺乏能力照顧，需要將長者送到由社署設立的臨時暫托中心。因此，社署緊急向內地聘用的1千名臨時合約照顧員，直接到暫托中心服務。

而未來3個月，容許業界透過勞工補充計劃，另外輸入内地護理人員到港支援院舍工作。他認爲，未來對於人手及支援長者的設施需求將會增加。他認為，直接聘請內地照顧員及輸入外勞，應要在2星期内到港才可以來得及應對這一波疫情，否則會有更災難性的後果。他指，培訓内地人員到港安排目前已不在考慮範圍之内，現時已經缺乏時間，危急狀況需要的是「基本人手」，他相信内地照顧員有基本經驗，又認為不應為他們設立短期合約，否則吸引力不大。

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