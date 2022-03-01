殮房爆滿港府徵用寰宇殯儀館　商會批無指引︰冇學過點着保護衣

疫情持續嚴峻，死亡數字亦屢創新高，部分醫院，甚至公眾殮房遺體數量爆滿。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（1日）在電台節目表示，政府已重啟九龍公眾殮房，並徵用紅磡寰宇殯儀館地下的凍櫃存放遺體，以應對殮房爆滿的問題。

對於早前有殯儀館拒絕接收新冠肺炎死者的遺體，郭凱邦表示，部份業界人士憂慮為相關先人服務期間會遭受感染，又批評政府無就殯儀業界的防疫問題，訂下清晰指引，令業畀無所適從，「我哋基本上成個業界都冇學過點去着一套保護衣物，點樣係正確方法去着，但政府方面都冇提供資料畀我哋，所以我哋業界有少少混亂。」他促請政府盡快更新指引，讓業界了解防疫措施。



港府徵用紅磡寰宇殯儀館存放遺體

郭凱邦早上在《千禧年代》表示，公眾殮房已接近爆滿，強調一直有與政府緊密聯繫，政府亦提出會重新開放九龍公眾殮房，並徵用紅磡寰宇殯儀館地下的凍櫃存放遺體，而若市民有急切需求火化遺體，政府亦會盡量開放爐期予市民使用。

對於有殯儀館拒絕接收新冠肺炎死者的遺體，郭凱邦坦言「有啲業界真係唔做嘅」，並指商會曾與相關業界人士溝通和解釋，大部份都樂意為相關先人服務。但他指，殯儀業界沒有受醫學訓練，「有啲業界都未必真係了解到個病，佢哋都有個憂慮，究竟我為呢啲先人服務期間，會唔會感染咗？」

郭凱邦續指，政府早前已向業界解釋，只要遺體的膠袋不拆封，則沒有太大傳播風險，但職員仍要穿上適當保護衣物。他批評相關指引不清晰，業界無所適從，「我哋基本上成個業界都冇學過點去着一套保護衣物，點樣係正確方法去着，但政府方面都冇提供資料畀我哋，所以我哋業界有少少混亂，我哋着咗去做，做完之後點樣除？」他促請政府盡快更新指引，讓業界了解如何服務相關先人。

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社區爆發嚴重 部份殯儀館缺人手

郭凱邦續指，有部份殯儀館無足夠人手，「殯儀館真係未必安排到人手，因為喺社區爆發新冠病真係比較嚴重，可能有啲員工、職工已經係感染咗，安排唔到人手去服務市民，所以只能夠關閉咗某啲地方，譬如話係禮堂，服務唔到先人。」

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