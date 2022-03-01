九龍東3間醫院殮房全部爆滿聯合達144%　醫護：欠轉院機制

本港確診及死亡個案幾何級激增，公立醫院服務爆煲，全港公院雖然共有逾3000個遺體儲存空間，醫管局昨日在疫情記者會上形容使用量「接近飽和」，但其實在不少醫院已出現殮房「爆棚」情況，其中九龍東醫院聯網三間醫院更全部爆滿，重災區聯合醫院殮房的最新使用率達144%，將軍澳醫院殮房為120%，靈實醫院為103%，即需要在一個儲存隔放置多於一具遺體，才能處理目前狀況。

有醫護人員透露，部份醫院殮房有空位，但因過往無遺體「轉院」機制，令設施未能盡用。



有前線醫護透露，醫管局所指的殮房空間未完全用盡，是因為只看平均數，而不同聯網的死亡病人數目有異，故出現有些醫院殮房逼爆，例如九龍東聯網三家醫院，聯合醫院殮房的最新使用率達144%，將軍澳醫院殮房為120%，靈實醫院為103%。

但同一時間有醫院仍有殮房位置丟空的情況，舉例瑪麗醫院因離世病人較少，故目前殮房仍有位置，但礙於以往沒有轉移遺體至其他醫院的做法，令空置設施未能善用。

有患者上病房數小時已不治

不少危殆或嚴重患者在急症室死亡，即使能有床位送上病房，未能救治的病例亦不少，有在專收治新冠患者的負壓病房工作的醫護指，過去數天，平均每一更都要處理五六名死亡病人，一天下來隨時一個病房已死逾十人，情況令人憂慮及心痛，「有啲上病房幾個鐘就走咗，多數係有其他病，再加covid，惡化得好快。」

▼網上影片顯示醫院逼爆場面▼



病人急症室等足13日仍未上房

面對醫療資源緊絀，據了解，有急症室的患者是在2月15日送院，到了今日（28日）即歷時13天，仍未安排到床位上病房，一直在急症室病房等候。近日急症室亦持續有180至200名確診病人等候入院，情況嚴峻。

▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



+ 3

醫護人員相繼染疫亦令人手緊絀，有醫院的負壓病房同一時間有五六名醫護染疫請假，令返工的員工「做到幾乎虛脫」，並形容現時的病房是「無間地獄」，管理層亦缺乏支援，「之前有嘅住酒店、津貼都取消咗，同事慘，病人慘，有時都唔明點樣可以捱落去。」