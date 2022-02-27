疫情｜公眾殮房爆滿　遺體堆放急症室　明愛醫院露天帳幕變停屍間

第五波新冠肺炎疫情下，連日內都有確診者逝世，過去24小時再有83人離世，再次破新高。有讀者報料表示，部份醫院的遺體數量爆滿，需放在急症室，其中明愛醫院更一度將約10具遺體，放在露天位置。有殯儀業界表示，近日死亡人數增加，而且適逢農曆正月，部份家屬可能近一個月仍未領取親人遺體，結果公眾殮房積累了不少遺體，有部份更出現爆滿。他透露食環署近日已「加爐」，增加每日火化量。



問到相關情況時，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（27日）表示，由於死亡個案增加，有部份遺體可能要先存放在急症室，亦有部份原本應送往公眾殮房，但暫時未及運送，只能存放在醫院的殮房；然而他承認逾3,000個空間幾乎爆滿，「唔滿晒都接近飽和！」衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦承認，公眾殮房的容量已達九成滿，「尚餘空間異常緊絀」，正商討應措施。



醫院管理局：遺體放急症室 待送公眾殮房研究解剖

根據讀者提供的相片，明愛醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院都需將遺體放置在殮房以外的地方，明愛醫院更需在室外設帳篷存放遺體，據了解，高峰時帳篷下曾放了約10具遺體，下午有靈車到來運走。

劉家獻指，過去24小時共有83人離世，涉及53男、30女，年齡介乎19至100歲。他表示，有不少病人送到急症室時已垂危，甚至心臟停頓，根據法定程序，其遺體需送到衞生署公眾殮房研究解剖，但由於未及運送，部份遺體仍放在急症室。他續指，有部份原本應送到公眾殮房，現時放在醫院殮房，已與食環署、衞生署商討，研究如何加快運送程序。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



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醫院殮房屍格僅3000個 「唔滿晒都接近飽和架啦」

劉家獻指，公立醫院殮房大約有逾3,000個存放遺體空間，但使用率非常高，「唔滿晒都接近飽和！」他強調，存放在急症室的遺體只是暫存，等待送往公眾殮房。他又稱，正與死者家屬及殯儀業溝通，希望在可行情況下，可盡快領取遺體，盡快騰出公立醫院殮房房間。

▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



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公眾殮房僅可放506具遺體

現時，香港三間運作中的公眾殮房，即富山公眾殮房、葵涌公眾殮房和域多利亞公眾殮房，其遺體儲存容量分別為216具、220具和70具，合共可存放506具遺體。

歐家榮表示，在新冠肺炎疫情下，固定遺體存儲空間已增至1,350個，署方一直有監察人情況，留意到過去一周遺體數量上升，已達到逾九成存量，「尚餘空間異常緊絀」，正商討應措施。

▼網上影片顯示醫院逼爆場面▼



殯儀業商會：正值正月傳統不辦喪事

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠向《香港01》表示，據了解公眾殮房已累積不少遺體，有部份已經爆滿。他表示，過往香港平均每日約150人離世，惟疫情下有上升趨勢，而且由於正值農曆正月，傳統上不辦喪事，結果部份家屬仍未領取親屬遺體，正常時一般兩至三周內已領取，但現時部份人可能近一個月仍未領取遺體。

吳耀棠表示，商會已初步接觸業界，大部份成員都願意協助運送遺體，仍等待政府安排。他又稱，據了解環保署已「加爐」，原本每日火化數次可達140至150次，現時會按需求再增加，可加增至200次。