疫情︱經香港進口澳門冷藏牛奶　包裝膠膜檢測陽性　已被全數銷毀

澳門市政署今日（1日）公布，在恆常食品入口檢驗檢疫層面，發現一批經香港分拆進口的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜樣本，對新冠病毒核酸測試呈陽性，市政署已即時啟動應急預方案，對涉事產品進行封存及全數銷毀，沒有流入市面。



澳門市政署今日（1日）公布，一批經香港分拆進口的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜樣本，對新冠病毒核酸測試呈陽性。（澳門市政署圖片）

涉事冷藏牛奶共60箱 澳門市政署：全數銷毀沒流入市面

澳門市政署指，昨晚(2月28日)於6A2碼頭進行恆常食品入口檢驗檢疫時，在其中一板經香港分拆進口、共60箱，重720公斤的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜進行新型冠狀病毒核酸檢測，結果呈陽性。

市政署表示已按照應急預案啟動跟進處理措施，已暫時圍封涉事冷凍倉庫及冷鏈貨物，並安排消毒環境及派員複查複檢。同時，該署與業界溝通，對涉事貨物進行銷毀，減低受污染食品流入市面的風險。

澳門市政署今日（1日）公布，一批經香港分拆進口的冷藏牛奶外圍包裝膠捆膜樣本，對新冠病毒核酸測試呈陽性。

市政署稱，將加強對從外地進口水果及冷鏈食品的外包裝清潔消毒，加大抽樣數量，嚴格執行「外包裝全消毒、內包裝全檢測」措施。目前每周平均消毒冷凍食品外包裝箱數約10萬箱，而2021年共抽檢了65,000個環境、進口冷鏈食品及水果等樣本進行病毒核酸檢測。