公屋｜三年上樓承諾等多5年才大幅改善　陳帆：係踏實的方向

立法會房屋事務委員會今日（7日）開會，運輸及房屋局局長陳帆未有正面回應何時重新達到公屋「三年上樓」的承諾，但相信輪候時間在「後5年」會有較大幅度改善，又稱有公營房屋地盤因天氣、地質問題延誤完工時間。有議員在會上建議政府可考慮派發「上樓券」，以提升輪候公屋人士幸福感。



運房局局長陳帆認為，輪候公屋時間會可在「後五年」大幅度改善。（資料圖片）

被問何時可達「三年上樓」承諾，陳帆未有直接回應，但表示政府未來10年已覓得足夠土地，可提供約33萬個公營房屋單位，當中首5年預計可提供約10萬伙，後5年則有23萬伙：「所以輪候時間，相信後5年會有較大幅度改善。」他強調，公屋輪候時間後5年有較大改善是「實說實話」，亦是「踏實的方向」。

天氣、地質問題延誤完工日期

至於有部份公營房屋地盤的完工日期有延誤，房屋署副署長（發展及建設）梁健文解釋，部份項目的完工日期有改變，大部份與天氣問題有關，例如雨天等。另一原因則與地質相關，他以東涌99區地盤為例，該址動工時發現有位置較難打樁柱，故須將樁柱改位，延誤了項目的完工日期。

陳帆承認，倘建造公屋出現延誤，將影響公屋輪候時間，但稱會盡力想方法壓縮時間、加快建屋。

房屋署指出，部份項目的完工日期有改變，與天氣及地質問題有關。（資料圖片）

陳勇倡派「上樓券」增輪公屋人士幸福感 陳帆讚有創意

此外，人大、政協及全國性團體代表界立法會議員陳勇在會上建議，政府可考慮派發「上樓券」，如同出租公屋的「遠期樓花」，以提升輪候公屋人士的幸福感：「例如北區嚟緊會起10萬個單位，9萬個先畀排緊隊嘅落個訂。」陳帆形容有關建議「有創意」，又稱日後會思考：「有機會可以坐低傾下偈。」

劏房租務管制條例已在今年1月22月起生效，差估署已收到約600個查詢。（資料圖片）

料明年年中或之後可落成1.7萬伙過渡屋

陳帆又指，截至2021年底，「現金津貼試行計劃」已向6.7萬個合資格住戶派發津貼，之後會適時檢討。

至於過渡性房屋，陳帆稱至今已有逾2,000伙單位正營運，今年年中會再有4,000伙新項目入伙，直至2023年年中，則會再多1.1萬伙供應，故估計明年年中或之後可落成1.7萬伙過渡屋。

而今年1月已生效的劏房租務管制條例，局方稱截止1月28日，差估署已收到約600個查詢，並陸續收到新租約的表格。而6隊的地區服務隊亦收到約300個查詢，內容大部份關於新條例的內容、租住權、水電費攤分安排等。