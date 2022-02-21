公屋輪候時間增至6年　再創23年以來新高　單身長者上樓要排4年

房委會公布截至去年12月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為6年，較早前的5.9年再增0.1年，意味輪候情況進一步惡化。至於長者一人申請的平均輪候時間，則由之前的3.8年，再增0.2年至4年。

翻查資料，對上一次輪候公屋要6年已是1999年，亦即截止去年12月底的數據，追平23年前的紀錄，輪候時間創下1999年以來的新高。



房委會公布截至去年12月底的最新公屋輪候時間。（資料圖片）

截至2021年12月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4年。房委會指，現時約有15.2萬宗一般公屋申請，以及約9.65萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有24.85萬宗申請。

對比9月底的數字，當時共有25.45萬宗申請，而最新的申請宗數下降6,000宗，減幅主要在非長者一人申請，較上季下跌4,300宗，而一般公屋申請的減幅則為1,700宗。

另外，去年第四季獲編配入住公屋的一般申請約4,700宗，當中獲編配的長者一人申請約310宗，分別較上季增加1,900宗和40宗；而同一季獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請則約為620宗。

房委會表示，一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間均較去年9月底，分別上升0.1年和0.2年，主要是由於多個大型公共屋邨項目，包括粉嶺皇后山邨、鑽石山啟鑽苑、深水埗白田邨及大埔富蝶邨在去年第四季落成，讓為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。