市民搶購貨架清空　食品委員會：食品供應充足　超市未及上架

政府擬推行全民強制檢測，禁足令消息一出，市民旋即到超市搶購，多區超市貨架空空如也。香港食品委員會主席吳永恩今早（2日）於港台節目表示，整體上貨品供應都充足，強調現時情況與供應無關，只是市民一窩鋒搶購、「惡性消費」，認為一個負責任的政府，如有相關措施會有詳情報告，市民毋須囤積搶購。他亦稱，由於超市有倉務、物流職員確診，故貨品未及上架。



▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼



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吳永恩今早於港台節目《千禧年代》表示，現時搶購一空的情況，與供應無關，形容是「兩碼事」，現時大部份貨品充足，即使新鮮豬肉因屠房有感染個案而一度受影響，但亦有冰鮮豬肉彌補；蔬菜供應亦回復九成。他表示，現時是市民擔心禁足令而搶購，但他認為一個負責任的政府，如實施禁足一定有詳細報告，現時市民只因揣測而囤積、搶購並無必要。

▼3月1日 百佳超級市場有分店下午3時關門▼



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至於為何不少超市的貨架空空如也，吳永恩表示，部份超市員工確診，可能只以臨時工頂替，但未能填補足夠人手，尤其當運輸車隊、倉務出現確診時，就令超市貨品未能即時填補，亦未及上架。

吳永恩估計，即使實施禁足，都有條件外出購買日用品，而且從事跨境運輸鮮活供應的人士應有豁免，今日起鐵路亦會輸送鮮活食物到港。