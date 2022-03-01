疫情｜港鐵逾千員工染疫　近三日紅磡站、西九龍站及青衣站重災

第五波疫情持續，港鐵至今已累計逾1,300名員工染疫，對服務造成影響。若情況進一步惡化有更多港鐵職員染疫或隔離，港鐵或需進一步調整列車班次、甚至短暫關閉個別車站。近三日最多員工染疫的車站為紅磡站、西九龍站及青衣站。有港鐵工會承認近來車廠有不少確診個案，但相信關閉個別車站的機會很微。
港鐵發言人表示，截至今日下午6時，共錄得212宗涉及車務及維修員工及承辦商人員確診個案，在第五波疫情下，累計已有約1,300宗個案。
港鐵文件：屯馬線七成車站有職員染疫
根據港鐵的內部文件，由上月26日至28日，已有383名港鐵與客運服務相關的員工染疫，當中包括車長、站務職員、維修部職員等；非香港客運服務亦有56位員工確診。
港鐵各間車廠均有不少員工確診，在與客運服務相關的383人中，有117人都是於車廠或巴士廠工作，九龍灣車廠涉及26宗個案，其次是荃灣車廠涉及16宗個案、何東樓車廠涉及15宗個案。
而過去3日涉及最多個案的車站，則是涉24宗個案的紅磡站、其次是涉13宗個案的香港西九龍站、涉及10宗個案的青衣站。火炭鐵路大樓及港鐵總部大樓亦分別涉及18及13宗個案。
綜觀整份文件，港鐵各線均有車站有員工染疫，當中現有27個站的屯馬線，有19個站已有職員染疫，比率達七成。
車廠員工分組工作易染疫 工會：會共用更衣室
香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，近日車廠確實有很多員工染疫，特別是維修部。他解釋，因為維修部員工大多是幾個人分成一組，平日會共用更衣室，一旦有人染疫，全組染疫的機率很高。
林指現時人手緊絀，車廠工作以確保行車安全為首要，一些不算太緊急的檢查、更換零件，或會延後進行。他表示，現時不少同工很擔心，怕上班染疫、會傳染家人，「但係唔返唔得。」
林續指，港鐵暫未有關站安排，並稱關站的可能性很微。他估計，若情況再轉差、人手再減少，港鐵可再調整班次或減少站內工作，譬如一個有多個客戶服務中心的車站，只開一個客服中心。他相信現時港鐵的行車與售票均為自動化，應仍可維持基本服務，但若有乘客求助，而車站人手不足，有可能要由鄰站職員跨站來幫忙。
員工今起要快測陰性才可上班
港鐵新動力主席陳凱暉則指，而現時較多港鐵員工染疫的車站，大多是人流較多的車站，如灣仔站、太子站、深水埗站等。至於有指港鐵未來或會關站，陳坦言現時人手確實緊絀，但據他所知，安排關站暫時仍屬方案，未有落實。
他亦提到，港鐵為員工據供快測套裝，要求所有前線員工由今日（1日）起在上班前，均要先在家進行快測測試，持陰性結果方可上班。
港鐵：屯馬線今日有多名車長未能執勤 列車班次要調整
港鐵表示，截至今日下午6時，共錄得212宗涉及車務及維修員工及承辦商人員確診個案，在第五波疫情下，累計已有約1,300宗個案。所有確診人士正在家等候衞生署進一步指示，而港鐵徹底清潔和消毒確診者的工作地點。
港鐵指，確診個案、連同需要隔離、或因圍封強檢未能上班的個案，已對車務運作構成極大挑戰。港鐵提到，今日屯馬線因為多名車長染疫或隔離，未能執勤，令上、下午繁忙時段的列車班次需要輕微調整；而港島線在上午繁忙時段亦同樣需要稍為調整。另有多個車站的客務中心，亦因人手緊絀而被迫間竭性關閉。
為進一步保障乘客和員工的安全和健康，港鐵員工、及承辦商人員今日起每日返回工作地點前，須進行快速測試並持陰性結果。港鐵除了會向員工提供快速測試包，亦會要求承辦商向其人員提供測試包。
港鐵預告，確診及需要檢疫的員工有可能隨疫情擴大而增加，會密切注視事態發展。當情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，會盡快透過適當渠道通知公眾。