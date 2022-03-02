全民檢測擬3月底展開　林緯遜：如隔離設施不配合憂死灰復燃

第五波疫情確診人數日增，《香港01》昨（1日）報道，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測三次，有限度禁足期4日。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（2日）於港台節目表示，全民檢測的目的是早發現患者，但需要配合早隔離，否則難以清零，「一定會死灰復燃」。

他表示，根據現時各大學對疫情的估算，現有的隔離設施並不足夠隔離所有患者，政府應有明確指引措施如何安排隔離，如3月不展開全民檢測，疫情可能如滾雪球般擴大，「完全唔做又好似講不過去」，故應先3月份展開計劃掌握社區感染人數，假如未有足夠隔離設施，建議日後再做一次規模較細的全民檢測。



▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



+ 5

《香港01》昨晚報道，港府傾向計劃於3月26日至4月3日，展開9日內合共檢測三次的全民強制檢測，即有3個3天周期，其中首個周期或須配合4日的禁足期，期間市民除前赴藥房或去超市購買食物，一律須強制留在家中，之後第5日起料可解禁。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片／黃舒慧攝）

林緯遜今早於港台節目《千禧年代》表示，全民檢測的作用是盡早發現患者，愈遲展開愈遲發現，但措施需要配合早隔離，將檢測發現的患者隔離，否則不能夠清零，「一定會死灰復燃」。他表示，現時社會上有多條傳播鏈，有不少人接受快速測試陽性後，未再做核酸檢測覆檢，沒有上報個案，一旦未能隔離患者，全民檢測的效果一定會大減。

▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼



+ 2

至於三星期後展開全民檢測是否適合，林緯遜表示，根據各大學估算的感染數字，現有隔離設施並不足夠將全數患者隔離，除非再修改隔離日數，否則設施不敷應用，認為政府需有明確、全盤的隔離方案。他舉例，假如一個四人家庭，父母確診，兩名小孩未受感染，究竟如何安排隔離？如安排父母隔離，小孩由誰照顧？如全家人確診，是否可以在家隔離？他表示，市民需要清楚知道安排，才可配合措施，並認為如家居環境許可，可以採用家居隔離。

不過他亦稱，即使未有足夠隔離設施，如未能做到早發現，擔心疫情如雪球般愈滾愈大，「完全唔做又好似講不過去」，故認為可於3月份先做一次全民檢測，先掌握社區感染人數，一旦病患過多無法隔離，便要考慮之後再做一次全民檢測，但規模可以較細。

▼3月1日 百佳超級市場有分店下午3時關門▼



+ 3

至於禁足的問題，他認為9日方案較好，因禁足日數較短。他又認為，香港難以全面禁止市民外出，例如需要照顧家人，亦有提供緊急服務的人士上班，而且難以執法規管，故需要減低市民外出意欲，「知道依家出街無嘢玩」，當外出需要少，已達成禁足效果。